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Из-за вспышки птичьего гриппа в Англии пришлось уничтожить 30 тысяч индеек
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Вспышка птичьего гриппа на востоке Англии. На птицеферме в графстве Норфолк пришлось уничтожить 30 тысяч индеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 10 тысяч – на птицеферме в Северном Йоркшире.
С начала ноября на территории Англии уже было семь вспышек птичьего гриппа. В связи с этим с 14 декабря начнут действовать более строгие требования к предприятиям, на которых разводят домашних птиц.
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Новости Великобритании. Вспышка птичьего гриппа на востоке Англии. На птицеферме в графстве Норфолк пришлось уничтожить 30 тысяч индеек, сообщили в программе...
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