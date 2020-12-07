ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за вспышки птичьего гриппа в Англии пришлось уничтожить 30 тысяч индеек

07.12.2020 18:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Вспышка птичьего гриппа на востоке Англии. На птицеферме в графстве Норфолк пришлось уничтожить 30 тысяч индеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 10 тысяч – на птицеферме в Северном Йоркшире.

Из-за вспышки птичьего гриппа в Англии пришлось уничтожить 30 тысяч индеек

Из-за вспышки птичьего гриппа в Англии пришлось уничтожить 30 тысяч индеек

С начала ноября на территории Англии уже было семь вспышек птичьего гриппа. В связи с этим с 14 декабря начнут действовать более строгие требования к предприятиям, на которых разводят домашних птиц.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Вспышка птичьего гриппа на востоке Англии. На птицеферме в графстве Норфолк пришлось уничтожить 30 тысяч индеек, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему МВФ отказался выделять Украине экстренный кредит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика