Источник материала: ОНТ

Жители Курильских островов неожиданно для самих себя сменили российское гражданство на японское. С лёгкой подачи Бюро по консульским делам Госдепартамента США.

По правилам о грин-картах США, японцами считаются уроженцы островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. Эти земли вошли в состав Советского Союза после Второй Мировой. А вот люди, родившиеся на Южном Сахалине, – россияне. Это требование – указывать в качестве родины Японию для уроженцев Южных Курил существует с 2018-го. Такую информацию сообщает японская газета. МИД России назвало это поощрением реваншизма. Последовал и комментарий полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе. Юрий Трутнев во время поездки в Южно-Сахалинск предложил жителей Аляски называть гражданами Российской Империи.

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