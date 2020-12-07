ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Курильских островов неожиданно для самих себя сменили гражданство

07.12.2020 19:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жители Курильских островов неожиданно для самих себя сменили гражданство

Жители Курильских островов неожиданно для самих себя сменили российское гражданство на японское. С лёгкой подачи Бюро по консульским делам Госдепартамента США.  

По правилам о грин-картах США, японцами считаются уроженцы островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. Эти земли вошли в состав Советского Союза после Второй Мировой. А вот люди, родившиеся на Южном Сахалине, – россияне. Это требование – указывать в качестве родины Японию для уроженцев Южных Курил существует с 2018-го. Такую информацию сообщает японская газета. МИД России назвало это поощрением реваншизма. Последовал и комментарий полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе. Юрий Трутнев во время поездки в Южно-Сахалинск предложил жителей Аляски называть гражданами Российской Империи. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Курильских островов неожиданно для самих себя сменили российское гражданство на японское. С лёгкой подачи Бюро по консульским делам Госдепартамента США.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
121 ДТП произошло за три дня в Минской области. Рассказываем про некоторые из них
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика