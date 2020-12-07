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Британская королевская коллекция картин ненадолго станет достоянием широкой публики

07.12.2020 19:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Британская королевская коллекция картин ненадолго станет достоянием широкой публики

Событие – возможное лишь раз в жизни. Британская королевская коллекция картин ненадолго станет достоянием широкой публики.

Шедевры Вермеера, Рембрандта и Тициана – всего 65 картин – сейчас в Королевской галерее. Всё из-за капитального ремонта, который идет Букингемском дворце. Экспонаты разместят на уровне глаз, лицезреть уникальные работы можно будет до конца января. В обычное время подобное могут позволить себе лишь официальные гости и организованные группы туристов. Всего в коллекции королевской семьи около семи тысяч живописных работ, десятки тысяч акварелей, гравюр и рисунков.

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Событие – возможное лишь раз в жизни. Британская королевская коллекция картин ненадолго станет достоянием широкой публики. Шедевры Вермеера, Рембрандта и Тициана...
 
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