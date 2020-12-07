В Жодино парень ударил брата ножом из-за детской обиды

Источник материала: ОНТ

В Жодино 24-летний парень ударил ножом родного брата из-за детской обиды. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Миноблисполкома.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел в одном из городских общежитий, когда двое братьев 24 и 27 лет вместе смотрели сериал и пили пиво. По словам младшего брата, «то ли на фоне употребления пива, то ли на фоне еще чего-то» он вспомнил накопившиеся детские обиды на старшего брата, после чего он отправился на кухню за ножом, а вернувшись – ударил им своего обидчика. В результате нападения старший брат получил проникающе ранение брюшной полости с повреждение левой доли печени.

Как отмечается в сообщении правоохранителей, ранее братья не попадали в их поле зрения. Так же им не удалось добыть информацию о каких-либо серьезных конфликтах между братьями в прошлом.

Теперь парню грозит ответственность за причинение тяжких телесных повреждений, в его отношении возбуждено уголовное дело. Максимальный размер наказания по этому обвинению – до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram