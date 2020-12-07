ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жодино парень ударил брата ножом из-за детской обиды

07.12.2020 19:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Жодино парень ударил брата ножом из-за детской обиды

В Жодино 24-летний парень ударил ножом родного брата из-за детской обиды. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Миноблисполкома.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел в одном из городских общежитий, когда двое братьев 24 и 27 лет вместе смотрели сериал и пили пиво. По словам младшего брата, «то ли на фоне употребления пива, то ли на фоне еще чего-то» он вспомнил накопившиеся детские обиды на старшего брата, после чего он отправился на кухню за ножом, а вернувшись – ударил им своего обидчика. В результате нападения старший брат получил проникающе ранение брюшной полости с повреждение левой доли печени. 

Как отмечается в сообщении правоохранителей, ранее братья не попадали в их поле зрения. Так же им не удалось добыть информацию о каких-либо серьезных конфликтах между братьями в прошлом. 

Теперь парню грозит ответственность за причинение тяжких телесных повреждений, в его отношении возбуждено уголовное дело. Максимальный размер наказания по этому обвинению – до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Жодино 24-летний парень ударил ножом родного брата из-за детской обиды. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Миноблисполкома. Согласно данным...
 
Новости дня
Новости разные
 
121 ДТП произошло за три дня в Минской области. Рассказываем про некоторые из них
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика