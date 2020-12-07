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За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

07.12.2020 19:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тракторное дело вернулось в школьную программу Головчинской средней школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

В 2020 году старшеклассникам предложили освоить сельхозтехнику и вместе с аттестатом зрелости получить еще и водительские права. Ради знакомства с трактором от курсов шитья отказались даже девчонки – теперь все увереннее крутят баранку.

Как молодежь покоряет сельхозтехнику, видела Юлия Мычка.

За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

В этом году тракторное дело вернулось в школьную программу Головчинской средней школы. Старенький «Белорус», которому больше 20 лет, теперь в центре внимания старшеклассников. Техника, нужно отметить, с характером. Чтобы оседлать такую, нужны не только знания, но и терпение.

За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

В 2020-м школа получила лицензию и теперь может обучать вождению трактора школьников 10 и 11 классов. Когда открывали новую специальность, акцент делали на ребят. Но, как оказалось, девчонки тоже не против сесть за руль. Ради таких уроков вождения они отказались от шитья.

За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

Евгения Шведовская, ученица Головчинской средней школы: 
Я вообще собираюсь поступать на юридический, но вождение в будущем мне не помешает. Так как мы параллельно еще проходим правила дорожного движения, которые в будущем тоже немало пригодятся.

За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

Когда-то в Головчинской школе уже учили тракторному делу в учебно-производственном комбинате. Трактор сохранили с тех времен. И теперь спустя много лет решили к этой практике вернуться. Ведь такие знания за плечами не носить, а в жизни, может, пригодятся.

За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

Алексей Тельманков, ученик Головчинской средней школы: 
Нас в семье семеро детей, я самый старший. Пойду работать на тракториста. Они получают неплохо, хорошо получают. Первую зарплату потрачу на младших братьев и сестер.

За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

Преподает вождение Борис Глушак. Он универсальный солдат педколлектива школы. Борис Васильевич читает около 10 предметов. Среди них – физика, астрономия, черчение, а теперь еще и профессиональная подготовка, которая, уверен учитель, поможет заработать на хлеб уже сразу после школы.

За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

Борис Глушак, учитель профессиональной подготовки Головчинской средней школы: 
Учащийся вместе с аттестатом зрелости получает специальность и водительские права. И даже не нужно ему ждать 18 лет, в 17 лет можно сесть за управление трактора. Помогать хозяйству, помогать какой-то организации, зарабатывать полноценную заработную плату.

За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

Юлия Мычка, корреспондент: 
Обучится тракторному делу в Головчинской школе сегодня может любой желающий и получить удостоверение тракториста категории А.

За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

На протяжении двух лет старшеклассники будут изучать не только вождение, но и теорию. Правила дорожного движения – важная часть предмета. И здесь иногда приходится даже зубрить.

За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

Владислав Зазюлевич, ученик Головчинской средней школы: 
Теория сложнее. Учишь каждый день. И дома открываешь учебники, учишь, все это запоминаешь. Это важно.

За руль в 17 лет. В одну из школ Могилёвской области вернули тракторное дело, учатся даже девочки

В Головчинской школе вообще особенное отношение к технике. Уже в начальной школе многие ребята посещают кружок робототехники. В детских руках там оживает конструктор.  Ради умных игрушек в школьных коридорах убрали даже цветы, превратив коридор в испытательный полигон для детских изобретений. Школьники старшей школы увлекаются мотоциклами, а старшеклассники свои технические навыки и знания теперь смогут применить в рабочей профессии.

Люди в материале: Евгения Шведовская, Алексей Тельманков, Борис Глушак, Юлия Мычка, Владислав Зазюлевич

 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Тракторное дело вернулось в школьную программу Головчинской средней школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году...
 
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