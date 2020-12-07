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В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны

07.12.2020 19:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Глубокском районе почтили память евреев – жертв Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тех местах были уничтожены около 10 тысяч представителей этой нации. Фашисты свирепствовали там уже с первых месяцев войны. Один из самых страшных дней пришелся как раз на декабрь 1941 года. Тогда оккупанты согнали сразу из нескольких деревень более 400 евреев и расстреляли их прямо в холодном поле.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны

К этой трагической дате в Глубокском районе приурочили уже традиционный для нашей мирной страны автопробег «За Беларусь». Участники посетили захоронения – в районе, к сожалению, таких мест несколько.

Виктор Пралич продолжит тему.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны

Таких прочных камней с нестираемыми надписями по всей Беларуси сотни. Объединяет их многое, а вот рознит разве что цифра – количество убитых. К примеру, в Глубоком оккупантам хватило года – с 1942 по 1943-й – чтобы в городе и окрестностях расстрелять 4,5 тысячи евреев.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны

С этого места и началась акция «Дорогами памяти» в рамках республиканского автопробега «За Беларусь». Этот патриотический проект уже для многих стал хорошей традицией выходного дня. Особенно, когда его маршрут пролегает через знаковые исторические места родного края. Для глубочан это в том числе и памятники жертвам коричневой чумы XX столетия. И еще один пример – братская могила евреев в урочище Марусино.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны

Виктор Пралич, корреспондент:
В начале декабря 1941 года сюда были согнаны более 400 евреев из соседних деревень. Без верхней одежды стариков, женщин и детей заставляли прыгать в яму, пуская вслед пулю.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны

Жители деревни Прозороки прозвали те дни «черными». Несколько дней после расстрела здесь земля «дышала» и впитывала кровь. Сегодня уроки памяти повторяют школьники, местные жители и участники автопробега.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны

Сергей Кондерский, участник автопробега:
Пускай выходной день, пускай ненастная погода. Конечно, зов души говорил о том, что надо прийти и почтить память убиенных евреев. Символика государства. Почему с флагом? Потому что это наша страна. Потому что этот флаг государственный, который олицетворяет наше государство, то, что делается в нем. А делается на самом деле немало.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны

Под каким флагом здесь расстреливали евреев, говорить, кажется, будет лишним. Учитель истории Прозорокской школы Мария Сулимова как никто знает, откуда достали фашистский флаг тогда. Умудряются им махать и сегодня.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны

Мария Сулимова, учитель истории Прозорокской школы:
Символику нашу бел-чырвона-белую, якая гістарычна склалася ў Беларускай Народнай Рэспубліцы, чамусьці сталі выкарыстоўваць для нейкіх сваіх мэт. Паглядзіце: у Вялікую Айчынную вайну дасталі для таго, каб сваіх мэт дабіцца. Зараз – зноў праблема. І, разумееце, не трэба шукаць, што нас раздзяляе. Трэба шукаць, што нас згуртоўвае. Вось у чым справа. Паглядзіце! Мы маем такую прыгожую Беларусь. Вось тут вучань казаў: выдатна мы жывём, у нас такая прыгажосць! Паглядзіце, сонейка. Мы вучымся ў выдатных школах.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны

О жутких событиях декабря 1941-го здесь вспоминают с болью. Цветущий в те времена поселок после трагедии так и не восстановился по сравнению с довоенным временем. Даже в мирное время евреи сюда больше не вернулись.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны

Инесса Михайловская, председатель Прозорокского сельисполкома:
Ні адна вайна ў любым яе праяўленні – ні айчыннай, ні грамадзянскай – не прынесла людзям набытку. Гэта сапраўды боль, трагедыя. І самая вялікая каштоўнасць для людзей тых часоў, для тых, хто перажыў вайну, – гэта мір.

В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны

Но, кажется, о такой ценности некоторые, скорее от незнания, стали забывать. А ведь без прошлого нет будущего. И такие трагические места – пример, который должен остаться историческим.

Люди в материале: Виктор Пралич, Сергей Кондерский, Мария Сулимова, Инесса Михайловская

 
 
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Новости Беларуси. В Глубокском районе почтили память евреев – жертв Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тех местах были...
 
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