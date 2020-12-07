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В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Глубокском районе почтили память евреев – жертв Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В тех местах были уничтожены около 10 тысяч представителей этой нации. Фашисты свирепствовали там уже с первых месяцев войны. Один из самых страшных дней пришелся как раз на декабрь 1941 года. Тогда оккупанты согнали сразу из нескольких деревень более 400 евреев и расстреляли их прямо в холодном поле.
К этой трагической дате в Глубокском районе приурочили уже традиционный для нашей мирной страны автопробег «За Беларусь». Участники посетили захоронения – в районе, к сожалению, таких мест несколько.
Таких прочных камней с нестираемыми надписями по всей Беларуси сотни. Объединяет их многое, а вот рознит разве что цифра – количество убитых. К примеру, в Глубоком оккупантам хватило года – с 1942 по 1943-й – чтобы в городе и окрестностях расстрелять 4,5 тысячи евреев.
С этого места и началась акция «Дорогами памяти» в рамках республиканского автопробега «За Беларусь». Этот патриотический проект уже для многих стал хорошей традицией выходного дня. Особенно, когда его маршрут пролегает через знаковые исторические места родного края. Для глубочан это в том числе и памятники жертвам коричневой чумы XX столетия. И еще один пример – братская могила евреев в урочище Марусино.
Виктор Пралич, корреспондент:
Жители деревни Прозороки прозвали те дни «черными». Несколько дней после расстрела здесь земля «дышала» и впитывала кровь. Сегодня уроки памяти повторяют школьники, местные жители и участники автопробега.
Сергей Кондерский, участник автопробега:
Под каким флагом здесь расстреливали евреев, говорить, кажется, будет лишним. Учитель истории Прозорокской школы Мария Сулимова как никто знает, откуда достали фашистский флаг тогда. Умудряются им махать и сегодня.
Мария Сулимова, учитель истории Прозорокской школы:
О жутких событиях декабря 1941-го здесь вспоминают с болью. Цветущий в те времена поселок после трагедии так и не восстановился по сравнению с довоенным временем. Даже в мирное время евреи сюда больше не вернулись.
Инесса Михайловская, председатель Прозорокского сельисполкома:
Но, кажется, о такой ценности некоторые, скорее от незнания, стали забывать. А ведь без прошлого нет будущего. И такие трагические места – пример, который должен остаться историческим.
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В Глубокском районе прошла акция, приуроченная годовщине расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны
Новости Беларуси. В Глубокском районе почтили память евреев – жертв Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тех местах были...
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