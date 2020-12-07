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На «Нафтане» придумали, как оперативно избавляться от «неугодных» работников. Некоторых уже уволили
Источник материала: Tut.by
Работники «Нафтана» были среди тех, кто в августе активно выступал за перемены и выдвигал чиновникам
20 октября стало известно, что кандидатуру Андрея Сойко согласовали на позицию гендиректора новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан». Он сменил на этом посту Александра Демидова, который руководил «Нафтаном» 3,5 года. Сойко до этого назначения был заместителем председателя концерна «Белнефтехим».
Тем временем на предприятии на 6 месяцев — с 2 ноября по 1 мая —
В комментарии «Вестнику "Нафтана"» заместитель гендиректора по идеологической работе, кадрам и соцразвитию «Нафтана» Сергей Евтушик заявил, что «мера направлена на укрепление трудовой дисциплины». «В течение последних месяцев отмечен рост числа прогулов и других нарушений трудовых обязанностей. Работники неоднократно нарушают трудовую дисциплину, а наниматель был ограничен в принятии мер реагирования отдельными пунктами коллективного договора», — уточнил идеолог завода.
При этом руководство предприятия предлагало отменить необходимость предварительного согласия соответствующего профсоюзного комитета при увольнении работников по инициативе нанимателя. Но по инициативе профсоюза действие норм приостановили на 6 месяцев.
На предприятии достаточно оперативно воспользовались изменениями. «Вестник "Нафтана"»
— Законодательство Республики Беларусь четко регламентирует, что такое забастовка и порядок ее организации. У нас есть несколько работников, которые сняли видео, разместили его в Telegram-каналах, отправили нанимателю обращение и считают, что они присоединились к стачке, — заявил Сергей Евтушик. — Реально же, если работник не ходит на работу, то юридически совершает прогулы. В таких случаях наниматель обязан принять соответствующие дисциплинарные меры взыскания. В данном случае — это увольнение по статье за прогулы. Несколько работников за это уже уволены.
При этом не уточняется, связаны ли между собой запись видео и прогулы.
Напомним, 3 декабря, у начальника отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» и активистки Ольги Бритиковой был последний рабочий день. Накануне ее
Сколько человек присоединилось к стачке и что не устраивает работников
По данным телеграм-канала «Стачка "Нафтана"», 3 и 4 декабря об уходе в стачку
7 декабря о присоединении к стачке объявил инженер группы технадзора ОАО «Нафтан» (завод «Полимир») Игорь Бутовский. Его стаж работы на предприятии — 24 года.
— Как настоящий гражданин своей страны и представитель свободолюбивого белорусского народа я не могу смотреть на происходящий беспредел в стране в целом и на нашем предприятии в частности. Закон не соблюдается, а переворачивается с ног на голову. У людей нет никакой правовой защиты, нас хотят сделать безликими и безмолвными. На предприятии работники, которые имеют свою гражданскую позицию, которая отличается от той, которую нам навязывает власть, подвергаются колоссальному давлению. Многим угрожают непродлением контрактов, лишением премий, а также профмастерства. Некоторых безосновательно увольняют, — отмечает Игорь Бутовский. — С приходом нового генерального директора ужесточилась дискриминация членов Белорусского независимого профсоюза. Я как представитель технадзора ответственно заявляю, что такая нездоровая ситуация на предприятии и психологическое давление не позволяют работникам в полной мере выполнять свои обязанности, что недопустимо на опасных производственных объектах.
О присоединении к общенациональной стачке также объявил сегодня ведущий инженер контроля оборудования ОАО «Нафтан» Юрий Гашев. Он рассказал, что в августе обратился к гендиректору с предложениями об улучшении социально-экономических факторов на предприятии, однако «ни на один вопрос не ответили, а в отношении работников, имеющих активную гражданскую позицию, усилилось давление на работников». Напомним, во второй половине октября на заводе
Инженер группы технадзора ОАО «Нафтан» (завод «Полимир») Игорь Бутовский заявил о своем присоединении к общенациональной стачке. Его стаж работы на предприятии — 24 года. По его словам, «закон не соблюдается, а переворачивается с ног на голову».
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Работники «Нафтана» продолжают присоединяться к стачке. Тем временем на «Нафтане» рассказали, что уже уволили некоторых работников.
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