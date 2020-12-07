На «Нафтане» придумали, как оперативно избавляться от «неугодных» работников. Некоторых уже уволили

Источник материала: Tut.by

Работники «Нафтана» были среди тех, кто в августе активно выступал за перемены и выдвигал чиновникам требования , среди которых — отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, новые выборы. Успокаивать недовольных рабочих, угрожавших забастовкой, пришлось нынешнему главе КГБ Ивану Тертелю. В октябре работники завода записали несколько видеообращений, после этого их вызывали в прокуратуру. А 20 октября на предприятие назначили нового гендиректора. Теперь на заводе «укрепляют трудовую дисциплину»: из колдоговора на 6 месяцев убрали пункт о том, что работников не могут уволить по инициативе нанимателя без предварительного согласия профкомитета. За этим последовали увольнения активных работников, в том числе Ольги Бритиковой. Тем временем работники «Нафтана» продолжают присоединяться к стачке.



Снимок носит иллюстративный характер

20 октября стало известно, что кандидатуру Андрея Сойко согласовали на позицию гендиректора новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан». Он сменил на этом посту Александра Демидова, который руководил «Нафтаном» 3,5 года. Сойко до этого назначения был заместителем председателя концерна «Белнефтехим».

Тем временем на предприятии на 6 месяцев — с 2 ноября по 1 мая — убрали два важных момента, которые касаются увольнения работников. Раньше расторжение по инициативе нанимателя трудового договора (контракта) с работником, который состоит в профсоюзе, производилось только с предварительного согласия соответствующего профсоюзного комитета. Речь про увольнение за:

неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание;

прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, если у работника не имеется непогашенного дисциплинарного взыскания за прогул.



Андрей Сойко

В комментарии «Вестнику "Нафтана"» заместитель гендиректора по идеологической работе, кадрам и соцразвитию «Нафтана» Сергей Евтушик заявил, что «мера направлена на укрепление трудовой дисциплины». «В течение последних месяцев отмечен рост числа прогулов и других нарушений трудовых обязанностей. Работники неоднократно нарушают трудовую дисциплину, а наниматель был ограничен в принятии мер реагирования отдельными пунктами коллективного договора», — уточнил идеолог завода.

При этом руководство предприятия предлагало отменить необходимость предварительного согласия соответствующего профсоюзного комитета при увольнении работников по инициативе нанимателя. Но по инициативе профсоюза действие норм приостановили на 6 месяцев.

На предприятии достаточно оперативно воспользовались изменениями. «Вестник "Нафтана"» сообщает , что на 4 декабря были уволены 5 работников за прогулы, еще один — за неисполнение трудовых обязанностей.

— Законодательство Республики Беларусь четко регламентирует, что такое забастовка и порядок ее организации. У нас есть несколько работников, которые сняли видео, разместили его в Telegram­-каналах, отправили нанимателю обращение и считают, что они присоединились к стачке, — заявил Сергей Евтушик. — Реально же, если работник не ходит на работу, то юридически совершает прогулы. В таких случаях наниматель обязан принять соответствующие дисциплинарные меры взыскания. В данном случае — это увольнение по статье за прогулы. Несколько работников за это уже уволены.

При этом не уточняется, связаны ли между собой запись видео и прогулы.

Напомним, 3 декабря, у начальника отдела реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» и активистки Ольги Бритиковой был последний рабочий день. Накануне ее уволили , предварительно лишив доступа к государственной тайне. После этого на предприятии последовали уходы нескольких работников в стачку. По мнению Ольги Бритиковой, они отчасти могут быть связаны с ее увольнением, но основная причина — усиливающееся давление со стороны руководства. «Человек, имеющий гражданскую позицию и бывший профессионалом до августа, и сейчас остается профессионалом, просто к нему изменилось отношение. Думаю, что это и провоцирует уход в стачку», — считает она.

Сколько человек присоединилось к стачке и что не устраивает работников

По данным телеграм-канала «Стачка "Нафтана"», 3 и 4 декабря об уходе в стачку объявили несколько опытных работников предприятия: слесарь аварийно-восстановительных работ Николай Зеленкевич (7 лет стажа), юрисконсульт Александр Капшуль (20 лет стажа), оператор технологических установок Сергей Скиба (17 лет стажа), оператор технологических установок Олег Кунцевич (17 лет стажа). Также в стачку ушли аппаратчик завода «Полимир» Андрей Шкиренко (30 лет стажа) и работник ОАО «Полоцк Стекловолокно» Людмила Каляда (10 лет стажа).

7 декабря о присоединении к стачке объявил инженер группы технадзора ОАО «Нафтан» (завод «Полимир») Игорь Бутовский. Его стаж работы на предприятии — 24 года.

— Как настоящий гражданин своей страны и представитель свободолюбивого белорусского народа я не могу смотреть на происходящий беспредел в стране в целом и на нашем предприятии в частности. Закон не соблюдается, а переворачивается с ног на голову. У людей нет никакой правовой защиты, нас хотят сделать безликими и безмолвными. На предприятии работники, которые имеют свою гражданскую позицию, которая отличается от той, которую нам навязывает власть, подвергаются колоссальному давлению. Многим угрожают непродлением контрактов, лишением премий, а также профмастерства. Некоторых безосновательно увольняют, — отмечает Игорь Бутовский. — С приходом нового генерального директора ужесточилась дискриминация членов Белорусского независимого профсоюза. Я как представитель технадзора ответственно заявляю, что такая нездоровая ситуация на предприятии и психологическое давление не позволяют работникам в полной мере выполнять свои обязанности, что недопустимо на опасных производственных объектах.

О присоединении к общенациональной стачке также объявил сегодня ведущий инженер контроля оборудования ОАО «Нафтан» Юрий Гашев. Он рассказал, что в августе обратился к гендиректору с предложениями об улучшении социально-экономических факторов на предприятии, однако «ни на один вопрос не ответили, а в отношении работников, имеющих активную гражданскую позицию, усилилось давление на работников». Напомним, во второй половине октября на заводе назначили нового гендиректора.

Инженер группы технадзора ОАО «Нафтан» (завод «Полимир») Игорь Бутовский заявил о своем присоединении к общенациональной стачке. Его стаж работы на предприятии — 24 года. По его словам, «закон не соблюдается, а переворачивается с ног на голову».