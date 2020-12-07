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Геннадий Федынич: Любая попытка превратить Беларусь в трудовой концлагерь обречена

07.12.2020 19:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Геннадий Федынич: Любая попытка превратить Беларусь в трудовой концлагерь обречена
Геннадий Федынич
Нынешняя власть не способна извлекать уроки из допущенных ошибок. Сегодня Лукашенко опять дал высочайшее указание – «заставьте всех работать»:

- Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции, подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Повторяю, это, как бы ни звучало, это не популярно, сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто «протестун» на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах, не столь отдаленных. Еще раз повторяю, заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать.

О последствиях принудительного трудоустройства «Белорусскому партизану» рассказал заместитель председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

- Исполнение декрета о тунеядцах полностью провалилось, потому что он нежизнеспособен. Предложите сегодня заработную плату по 500 долларов – и люди пойдут работать. Куда и кого трудоустраивать – на зарплату в 300-400 рублей? Уже проходили – людей это не устраивает. Если люди выходят на протесты в воскресенье, то, по всей вероятности, в этот день они не работают, как и в субботу. Самое главное при устройстве на работу – мотивация по условиям работы и по размеру заработной платы. Будет мотивация – никакого принудительного трудоустройства не понадобится. И съезжать никто не будет, если будут достойно зарабатывать в собственной стране.

- К каким последствиям может привести принудительное трудоустройство?

- Принудительный труд запрещен Конституцией: есть право на труд, а не обязанность.

- Но Конституция в стране больше не действует.

- Времена крепостного права прошли. Белорусы не отказываются работать, но каждому труду должна быть своя мотивация. Находиться на работе по 8-12 часов и по итогу получить 500-600 рублей – уже даже не смешно. Правительству давным-давно пора подумать о мотивации любого труда – будь то в бюджетной сфере, в частной компании, или же на государственном предприятии. И если такая мотивация будет понятна, то будет и работа, и ее результат.

- Декрет о тунеядстве стал искрой, из которой возгорелись протесты 2017-2018 годов. Руководство не извлекло уроков из собственных ошибок?

- Любая попытка силой превратить Беларусь в трудовой концлагерь будет обречена на еще большую реакцию наших граждан.
 
 
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Принудительный труд запрещен Конституцией: есть право на труд, а не обязанность.
 
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