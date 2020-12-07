Источник материала: ОНТ

В Контиолахти завершился второй этап Кубка мира по биатлону. В заключительной гонке – женском преследовании — Динара Алимбекова остановилась в шаге от пьедестала.

Белоруска допустила два промаха и уступила победительнице гонки Тириль Экхофф 55 секунд. Норвежка на огневых рубежах не ошибалась. Второе место у Марты Олсбю-Ройселанд.

Шведка Анна Эберг – третья. Для олимпийской чемпионки Динары Алимбековой четвертое место в Контиолахти – лучший результат в карьере на этапах Кубка мира. Лидер белорусской сборной располагается на четвертой позиции в общем зачете. Первое место у Анны Эберг.

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