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В Контиолахти завершился второй этап Кубка мира по биатлону

07.12.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Контиолахти завершился второй этап Кубка мира по биатлону

В Контиолахти завершился второй этап Кубка мира по биатлону. В заключительной гонке – женском преследовании — Динара Алимбекова остановилась в шаге от пьедестала. 

Белоруска допустила два промаха и уступила победительнице гонки Тириль Экхофф 55 секунд. Норвежка на огневых рубежах не ошибалась. Второе место у Марты Олсбю-Ройселанд. 

Шведка Анна Эберг – третья. Для олимпийской чемпионки Динары Алимбековой четвертое место в Контиолахти – лучший результат в карьере на этапах Кубка мира. Лидер белорусской сборной располагается на четвертой позиции в общем зачете. Первое место у Анны Эберг.  

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В Контиолахти завершился второй этап Кубка мира по биатлону. В заключительной гонке – женском преследовании — Динара Алимбекова остановилась в шаге от...
 
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