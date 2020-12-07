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В Контиолахти завершился второй этап Кубка мира по биатлону
Источник материала: ОНТ
В Контиолахти завершился второй этап Кубка мира по биатлону. В заключительной гонке – женском преследовании — Динара Алимбекова остановилась в шаге от пьедестала.
Белоруска допустила два промаха и уступила победительнице гонки Тириль Экхофф 55 секунд. Норвежка на огневых рубежах не ошибалась. Второе место у Марты Олсбю-Ройселанд.
Шведка Анна Эберг – третья. Для олимпийской чемпионки Динары Алимбековой четвертое место в Контиолахти – лучший результат в карьере на этапах Кубка мира. Лидер белорусской сборной располагается на четвертой позиции в общем зачете. Первое место у Анны Эберг.
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В Контиолахти завершился второй этап Кубка мира по биатлону. В заключительной гонке – женском преследовании — Динара Алимбекова остановилась в шаге от...
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