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Без макияжа даже лучше! 10 фото звезд, которые выглядят моложе без косметики

07.12.2020 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Без макияжа даже лучше! 10 фото звезд, которые выглядят моложе без косметики

В силу популярности и профессий, которые заставляют быть всё время на виду, макияж используют все знаменитости, и не только женщины. Только вот многим звездам больше к лицу естественный образ без прикрас. Сами взгляните!


Лина Хиди


Кеша


Бьянка Балти


Миша Бартон


Ева Грин


Зои Кравиц


Келли Осборн


Виктория Бекхэм


Тейлор Свифт


Кэти Перри


Хэлли Берри


Пинк


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В силу популярности и профессий, которые заставляют быть всё время на виду, макияж используют все знаменитости, и не только женщины. Только вот многим звездам...
 
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