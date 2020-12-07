Без макияжа даже лучше! 10 фото звезд, которые выглядят моложе без косметики

Источник материала: ОНТ

В силу популярности и профессий, которые заставляют быть всё время на виду, макияж используют все знаменитости, и не только женщины. Только вот многим звездам больше к лицу естественный образ без прикрас. Сами взгляните!



Лина Хиди



Кеша



Бьянка Балти



Миша Бартон



Ева Грин



Зои Кравиц



Келли Осборн



Виктория Бекхэм



Тейлор Свифт



Кэти Перри



Хэлли Берри



Пинк





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