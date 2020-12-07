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ЕС представит 3-й пакет санкций против Беларуси на следующей неделе

07.12.2020 19:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз завершает работу над третьим пакетом санкций против властей Беларуси и намерен ввести эти рестрикции в ближайшее время.

Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

"Мы сейчас заканчиваем работу над третьим пакетом санкций. Надеюсь, ничего не помешает быстрому завершению процесса и их введению в скором времени", - сказал он.

Предположительно, в третий пакет будут включены 30-40 физических и юридических лиц Беларуси. Вместе с тем, пакет не предусматривает секторальных санкций.

 
 
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Евросоюз завершает работу над третьим пакетом санкций против властей Беларуси и намерен ввести эти рестрикции в ближайшее время.
 
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