Источник материала: Хартия'97

Новое правительство Литвы будет добиваться полной блокады БелАЭС 1 7.12.2020, 19:01

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фото: The Insider

Вильнюс будет придерживаться установки, что АЭС не может действовать, так как она небезопасна.

Новое правительство Литвы намерено ускорить реализацию проекта синхронизации энергосетей с сетями материковой Европы и блокировать попадание электроэнергии с Белорусской атомной станции в Островце (БелАЭС) в республику.

"Мы должны устоять под давлением и не только не допустить попадания на наш рынок выработанного на ней электричества, но и свести к минимуму его попадание в нашу энергетическую систему", - сообщает агентство BNS, ссылаясь на обнародованный в понедельник проект программы правительства.

Правительство будет придерживаться установки, что АЭС не может действовать, так как она небезопасна, а Литва не станет покупать электроэнергию у Беларуси. "Абсолютная блокада БелАЭС и достижение ее в масштабе Евросоюза" указана в целях программы.

"Мы обеспечим, что на рынок Литвы электроэнергия с БелАЭС не будет попадать ни прямо, ни косвенно, и наши потребители не будут за нее платить, а пропускная способность Литвы с Беларусью не будет учитываться как составная часть общей пропускной способности стран Балтии для торговли с третьими странами", - говорится в программе.

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