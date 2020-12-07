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Такого еще не было в Беларуси: власти предлагают скинуться на машину скорой помощи

07.12.2020 19:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жлобинская центральная районная больница собирает деньги на кислородные концентраторы и новую машину скорой помощи.

Эта новость пришла с сайта gomel.today

Жлобинский исполнительный комитет предлагает желающим перевести деньги для закупки автомобиля скорой помощи. Соответствующий документ появился в телеграм-канале «Свободный Жлобин». По словам чиновников, ситуация с транспортом усугубилась тем, что многих пациентов с COVID-19 приходится возить в областные больницы. Сбор средств проходит в рамках районной акции «Спасибо медикам».



Параллельно идет сбор средств на закупку кислородных концентраторов в той же больнице, передает телеграм-канал «Белые халаты». Как следует из документа, кислородные концентраторы «повысят качество и оперативность медицинского обслуживания».
 
Теги: Новости
 
 
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Жлобинская центральная районная больница собирает деньги на кислородные концентраторы и новую машину скорой помощи.
 
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