Такого еще не было в Беларуси: власти предлагают скинуться на машину скорой помощи





Жлобинский исполнительный комитет предлагает желающим перевести деньги для закупки автомобиля скорой помощи. Соответствующий документ появился в телеграм-канале «Свободный Жлобин». По словам чиновников, ситуация с транспортом усугубилась тем, что многих пациентов с COVID-19 приходится возить в областные больницы. Сбор средств проходит в рамках районной акции «Спасибо медикам».













Параллельно идет сбор средств на закупку кислородных концентраторов в той же больнице, передает телеграм-канал «Белые халаты». Как следует из документа, кислородные концентраторы «повысят качество и оперативность медицинского обслуживания».



