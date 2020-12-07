|
Станюта эмоционально высказалась о белорусах, которые сидят на «сутках»
Источник материала: Tut.by
Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта эмоционально высказалась в Instagram о белорусах, которые сейчас сидят на «сутках».
«Долго хожу с этим чувством, наверное, готова с вами поделиться. Честно, даже не знаю, как его правильно назвать. Что-то между „стыдно“, „грустно“ и „неловко“ под покрывалом чувства всемирной несправедливости…
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она написала пост в Instagram.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)