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Станюта эмоционально высказалась о белорусах, которые сидят на «сутках»

07.12.2020 19:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта эмоционально высказалась в Instagram о белорусах, которые сейчас сидят на «сутках».

«Долго хожу с этим чувством, наверное, готова с вами поделиться. Честно, даже не знаю, как его правильно назвать. Что-то между „стыдно“, „грустно“ и „неловко“ под покрывалом чувства всемирной несправедливости…

Мне порой становится стыдно, что я сплю в удобной кровати, в то время как многие ютятся в холодной камере… Грустно, что я выбираю, что могу поесть, а некоторые мечтают о передачке… Аппетит сразу исчезает и у меня… Внезапно накрывает чувство неловкости, когда я просто иду по городу, смотрю на солнце, а люди ждут небольших прогулок и, как показывает практика, их могут и не дождаться…

И знаете, я не ищу способа бороться с этими ощущениями. Так как с причиной боремся все мы! Жыве вечна», — написала Станюта.

 
 
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