Бывший топ-чиновник Котов: «Нет коварного Запада или циничной России. Есть мы»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-сотрудник Администрации президента – о том, как «склеить белорусское общество».





Фото @motolkohelp

— Жизнь после... Беларусь изменилась. Уже. Прошла сложный путь формирования нации и осознания ценности независимости. Может, просто нагнала то, что должно было произойти в начале 90-ых прошлого века. Тогда мало, кто понял эти простые вещи, — пишет Анатолий Котов.

Еще меньше поняли, что государство — важная, но абстрактная конструкция, которая должна граждан обслуживать. В конце концов, за благополучие, безопасность и достаток отвечает не один какой-то лидер, благодаря которому все крутится, вертится и даже Солнце встает.

Главным ответственным является сам человек. И он должен иметь право определять свою жизнь. Наверное, нужно было, чтобы случился COVID-19, чтобы выборы прошли в таком агротрэшевом угаре, безостановочном и циничном насилии.

Чтобы появилась солидарность, чтобы появилось желание элементарного уважения. Осознание важности и ценности каждой человеческой жизни.

Того, что мы не абстрактные винтики системы, которая знает, как нам лучше и не понимает, почему мы можем быть недовольны. А самое ценное, что в стране есть. Не материал, а капитал.

К сожалению, эволюционным путем эту дорогу не прошли. В Беларуси очень долго политики не было, теперь политикой стало все. Эту страницу не перевернуть. Фарш в мясорубку обратно не затолкать.

Вне зависимости от того, когда произойдут финальные изменения — через день или через месяц — нужно уже сейчас думать, как жить дальше. И речь не об экономике или политике. Речь о простом людском, житейском.

Как склеить общество, разделенное в силу бездумных действий группы лиц, борющихся за свое собственное благополучие и выживание.

Понятно, что есть те, кто отдает преступные приказы, кто их выполняет, судьи, которые штампуют приговоры уже за «мыслепреступление».

Есть «ябатьки», которые демонстрируя свою «миролюбивость», рядом с Тростенецким мемориалом топчутся по историческому флагу, или радостно приветствуют проезжающие автозаки и водометы.

Таких «зашкваренных» не очень много. Это не абстрактные «мыслепреступления». Это статья. Процесс. В Беларуси или за рубежом.

Но есть масса тех, кто просто делает свою работу — наводит «образцовый порядок», из лучших побуждений подсматривает и докладывает «куда надо», как у соседей нижнее белье вывешено. Исправляет идеологически неверные упаковки муки или молочных продуктов, перекрашивает трубы и сносит «циничные» заборы. Доносит на учеников и студентов. Увольняет замечательных докторов и ученых. Грозит изъять детей из семьи. Ворует деньги со счетов на карточках. Или просто дали «нужные цифры» на выборах, а потом уничтожили протоколы.

Белорусский кризис сложился из массы вот таких «простых» действий и мыслей о том, что «ну я же маленький человек, вы же понимаете».

Из того, что не дали принципиальную оценку не фальсификациям, а насилию. Из того, что вместо наказания виновных, мы слышим призывы к жертвам покаяться и смириться. «Ну, так бывает...»

Из того, что нет даже иллюзии попытки разобраться.

Что делать? Ведь все эти поступки не останутся незамеченными и не канут в Лету бесследно. Как вылечить общество? Мы не на грани гражданской войны, в которой, оказывается виноваты «такие вот, как вы, которые выходят», а вовсе не те, которые готовы вестись на фэйк прошлого века о «плане Даллеса» с глубинным государством и рептилоидами.

Это все вопрос не права, а морали. Это не политический дискурс, а вопрос нормальности. После четырех месяцев концентрированного кризиса сложно будет говорить о том, что кто-то не сориентировался. Был в отпуске или сидел в бункере. Просто ходил на работу.

Будет не просто. Путь к покаянию и примирению не будет легким. И продолжительность этого пути, а также издержки, будут зависеть от того, насколько есть готовность ответить на простой вопрос — за беззаконие и насилие или против? Вот и вся политика.

Нет коварного Запада или циничной России. Есть мы. И именно нам жить в Беларуси. И от морального выбора каждого, зависит насколько быстро наступит долгожданный рассвет.

Он совсем близок, полутона исчезают, и уже видны тени.

Кстати, коллегам по юридической профессии — сегодня особый привет. Ваш выбор штамповать в день профессионального праздника решения, которые не имеют ничего общего с правосудием и законностью, или не штамповать. За вашими «конвейерными» решениями человеческие жизни.

Каждый человек важен и ценен.