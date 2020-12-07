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Пострадавшие от жительницы Гродно сотрудницы милиции запросили 10 тысяч рублей компенсации

07.12.2020 19:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На проходящем в суде Ленинского района Гродно уголовном процессе пострадавшие от местной жительницы Марины Поликарповой сотрудницы милиции Мария Мазуркевич и Дарья Бондарчук запросили по 5 тысяч рублей компенсации.

Пострадавшие от жительницы Гродно сотрудницы милиции запросили 10 тысяч рублей компенсации
Источник: МВД

Мазуркевич сообщила, что ей 33 года, работает в гродненском ОМОНе 10 лет. По словам сотрудницы милиции, 9 августа она охраняла общественный порядок в центре города. Когда им доставили Поликарпову, та стала возмущаться и «буйствовать», пыталась выйти из машины. Когда ей попробовали надеть наручники, укусила Бондарчук и ударила по лицу Мазуркевич. К Поликарповой применяли силу, только чтобы надеть наручники, ее не били, заявила Мазуркевич. Показания Бондарчук были схожи с показаниями коллеги.

Обосновывая размер компенсации, Мазуркевич и Бондарчук сослались на публикации в СМИ, которые унизили их и заставили переживать за свои семьи.

55-летняя Поликарпова работает провизором в аптеке. Ее задержали 9 августа в центре города за участие в митинге, осудили на трое суток. Поликарпова вину не признала. Она пояснила, что конфликт в милицейской машине произошел из-за того, что женщины-милиционеры ее оскорбили. Они представились ей Машей и Настей Лукашенко, надели наручники и избили. Бондарчук применила к Поликарповой удушающий прием, и та укусила ее за руку в целях обороны. «Я реально испугалась за свою жизнь», — пояснила обвиняемая.

После суда женщине потребовалась медицинская помощь — у нее было головокружение и тошнота. Поликарповой вызвали скорую и отвезли в больницу, где провели обследование.

 
Теги: Гродно
 
 
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На проходящем в суде Ленинского района Гродно уголовном процессе пострадавшие от местной жительницы Марины Поликарповой сотрудницы милиции Мария Мазуркевич и...
 
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