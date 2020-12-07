Вывешивание чучел и нанесение герба «Погоня» расценили как хулиганство и порчу имущества

Источник материала: Onliner

В середине ноября на путепроводах в Хатежино были обнаружены повешенные чучела, к которым были приклеены фото министра внутренних дел и председателя хатежинского участка для голосования, а также надписи «Не забудем, не простим». Милиция установила, что их создал и вывесил 38-летний мужчина.

«Мужчина был задержан, — сообщили в МВД. — Как оказалось, он регулярно наносил символы „Погони“ на мостах в окрестностях Хатежино, а также в минувшие выходные организовал протестный марш в поселке. Установлено, что мужчина действовал не один, а совместно с несколькими единомышленниками, в хорошо организованной группе, в которой были четко распределены роли и зоны ответственности каждого участника. Проводятся мероприятия по установлению их личностей».

В отношении 38-летнего мужчины возбуждено три уголовных дела: два — по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь («Хулиганство») и по ст. 341 УК Республики Беларусь («Осквернение сооружений и порча имущества»).