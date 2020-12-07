Более 116 тыс. рублей были направлены из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В соответствии с документом, на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества планируется выделить порядка 116 тыс. белорусских рублей финансирования. Как отмечается, поощрениями фонда будут отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей.

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