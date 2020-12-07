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Более 116 тыс. рублей были направлены из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи

07.12.2020 20:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 116 тыс. рублей были направлены из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи

Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства. 

В соответствии с документом, на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества планируется выделить порядка 116 тыс. белорусских рублей финансирования. Как отмечается, поощрениями фонда будут отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей.

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Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой...
 
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