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Более 116 тыс. рублей были направлены из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Об этом
В соответствии с документом, на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества планируется выделить порядка 116 тыс. белорусских рублей финансирования. Как отмечается, поощрениями фонда будут отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей.
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Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой...
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