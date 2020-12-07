Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по баскетболу проведёт оставшиеся матчи отбора на чемпионат мира 2023-го года на Кипре.

Эти поединки турнирного значения не имеют: команда Ростислава Вергуна уже обеспечила себе участие во втором квалификационном раунде, одержав четыре победы. 18-го февраля следующего года белорусские баскетболисты сыграют с командой Португалии, а двумя днями позднее – со сборной Кипра.

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