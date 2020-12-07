







В милиции посчитали это «осквернением» и завели уголовное дело





пишет telegraf.by В УВД Миноблисполкома сообщили, что 15 и 17 ноября на путепроводах были обнаружены повешенные чучела, к которым были приклеены фото министра внутренних дел и председателя Хатежинского участка для голосования, а также надписи «Не забудем, не простим»,telegraf.by

В милиции рассказали, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Ждановичского отдела милиции Минского РУВД был задержан 38-летний неработающий житель посёлка Хатежино, который соорудил данные «инсталляции».





Мужчина также регулярно наносил изображение, признанного историческим наследием Беларуси герба «Пагоня» на мостах в окрестностях Хатежино.





Напомним, что Герб ВКЛ «Пагоня» внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.



В милиции задержанного ещё обвиняют в том, что в минувшие выходные организовал протестный марш в посёлке.





Чей портрет был на чучеле — бывшего главы МВД Караева или действующего Кубракова, в пресс-службе МВД не уточнили.





В отношении мужчины возбуждено 3 уголовных дела: два — по ч.1 ст.339 УК Республики Беларусь («Хулиганство») и по ст.341 УК Республики Беларусь («Осквернение сооружений и порча имущества»).













Впрочем, в МВД уверены, что в Хатежино изготовителей чучел главы их министерства куда больше. Но их пока не нашли.





Статья 341 Уголовного кодекса. Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления. Наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом.





Ранее Телеграф сообщил, что изготовление чучел сотрудников силовых органов и чиновников стало в последнее время в стране чуть ли не национальным видом творчества.





Так в МВД 12 ноября сообщили, что задержали жителя города Мосты, который своеобразно «украшал» пригороды районного центра, а заодно выказывал протест.





Чучелами милиционеров в гробах мужчина «украшал» пригород Мостов. В МВД решили, что это хулиганство





А позднее нашлись последователи народного умельца и в Бресте . В МВД сообщили, что задержали группу жителей города, которые изготавливали пугала с надписями





«Мент», «ОМОН» (если присмотреться на фото — там всё-таки игра слов, на надписи другое слово — созвучное и более циничное — ред.), «Лжец» и развешивали их над и вдоль дорог в Бресте.



