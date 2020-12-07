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Провластное письмо спортсменов: вот так «поднимают престиж Беларуси на мировой арене»
Источник материала: Партизан
Министр спорта высказался о провластном письме спортсменов. Он добавил, что спортсменам сейчас нужно думать о том, как «поднимать престиж Беларуси на мировой арене своими результатами в спорте»
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук высказался о провластном письме спортсменов. Он заявил в эфире телеканала СТВ, что желающих его подписать - огромное количество.
- Позиция, с которой выступили спортсмены, правильная. Под обращением подписываются все желающие, и их, должен вам сказать, огромное количество: и чемпионы мира, и олимпийские чемпионы. Мировая общественность, олимпийские комитеты и спортсмены из других стран должны обратить внимание на те процессы, которые происходят. И на сегодняшний день спортсмены должны думать о том, как поднять престиж Беларуси на мировой арене своими результатами в спорте, - заявил Ковальчук.
Он добавил, что под письмом есть и его подпись.
Напомним, что 24 ноября прошла церемония подписания открытого письма спортсменов и спортивных деятелей, который поддерживают власти Беларуси,
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Министр спорта высказался о провластном письме спортсменов. Он добавил, что спортсменам сейчас нужно думать о том, как «поднимать престиж Беларуси на мировой...
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