Президенты Литвы и Украины договорились сообща поддерживать белорусское гражданское общество

Сообща поддерживать белорусское гражданское общество в борьбе за демократические ценности и права человека договорились президенты Литвы Гитанас Науседа и Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 7 декабря.



Фото: канцелярия президента Литвы

Стороны «обсудили напряженную ситуацию в соседней Беларуси», отмечается в сообщении пресс-службы литовского лидера. «Мы видим, что нынешняя ситуация не улучшается. Поэтому большое значение имеет продление санкций ЕС против белорусского режима. Мы приветствуем решение Украины присоединиться к пакету санкций ЕС против режима», — сказал Науседа.

Он проинформировал Зеленского о результатах переговоров с «лидером гражданского общества Беларуси Светланой Тихановской», состоявшихся 24 ноября.

Науседа также подчеркнул, что Литва рассчитывает на неизменную солидарность Украины в отказе от покупки электроэнергии, вырабатываемой на «не отвечающей требованиям охраны окружающей среды и ядерной безопасности Белорусской АЭС».

В сообщении пресс-службы Зеленского по итогам разговора с Науседой белорусский вопрос не упомянут.