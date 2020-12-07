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Президенты Литвы и Украины договорились сообща поддерживать белорусское гражданское общество

07.12.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сообща поддерживать белорусское гражданское общество в борьбе за демократические ценности и права человека договорились президенты Литвы Гитанас Науседа и Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 7 декабря.

Президенты Литвы и Украины договорились сообща поддерживать белорусское гражданское общество
Фото: канцелярия президента Литвы

Стороны «обсудили напряженную ситуацию в соседней Беларуси», отмечается в сообщении пресс-службы литовского лидера. «Мы видим, что нынешняя ситуация не улучшается. Поэтому большое значение имеет продление санкций ЕС против белорусского режима. Мы приветствуем решение Украины присоединиться к пакету санкций ЕС против режима», — сказал Науседа.

Он проинформировал Зеленского о результатах переговоров с «лидером гражданского общества Беларуси Светланой Тихановской», состоявшихся 24 ноября.

Науседа также подчеркнул, что Литва рассчитывает на неизменную солидарность Украины в отказе от покупки электроэнергии, вырабатываемой на «не отвечающей требованиям охраны окружающей среды и ядерной безопасности Белорусской АЭС».

В сообщении пресс-службы Зеленского по итогам разговора с Науседой белорусский вопрос не упомянут.

 
 
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Сообща поддерживать белорусское гражданское общество в борьбе за демократические ценности и права человека договорились президенты Литвы Гитанас Науседа и...
 
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