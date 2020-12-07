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«Сколько стоит моё мнение?» Премьера авторской рубрики «Голиков» на СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авторская журналистика становится отличительной чертой телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого дня ежедневно в эфире будут звучать мнения людей, неравнодушных к своей стране. В современном мире интернет имеет колоссальное влияние на умы и чувства граждан, поэтому лидерами мнений часто становятся блогеры.
Алексей Голиков – популярный блогер из Бреста. Его каналы неоднократно блокировал YouTube, но он снова и снова создавал новые. Почти 22 тысячи подписчиков перешли на новый канал автора.
Мне 38, и меня прежде не интересовала бело-красно-белая символика
Алексей Голиков, блогер:
Я Алексей Голиков, блогер, автор и ведущий одноименной рубрики. Мне 38, и меня прежде не интересовала бело-красно-белая символика. Убежден, многие из вас тоже не знают, почему один известный хоккеист и пресс-секретарь ездят срезать бело-красно-белые ленточки с ограждений.
Озвучу личное мнение, но прежде я должен объясниться: я не стал пропагандистом, меня не купили, не завербовали – на телеканале СТВ я высказываю исключительно свое мнение по вопросам, проблемам и событиям.
Получаю ли я за свою работу деньги и сколько стоит мое мнение?
Алексей Голиков:
Кто так решил? Очевидно, политика в области государственных СМИ изменилась, изменились и подходы: больше мнений, шире круг обсуждаемых вопросов, новые носители взглядов.
Получаю ли я за свою работу деньги и сколько стоит мое мнение? Да, получаю. Сколько? Ровно столько, за сколько я согласился написать текст и озвучить его на камеру. А в цифрах? Мало, всегда хочется больше. Так сколько же? Не скажу, это не коммерческая тайна, просто я не хочу об этом говорить. Имею на это право.
Голиков! Так ты пропагандист и будешь озвучивать провластное мнение на темы, которые тебе укажут? Отнюдь. Темы выбираю и предлагаю я. Материал никто не цензурирует и не правит. Я говорю ровно то, что думаю по вопросу. Каждый последующий выпуск может не выйти лишь по двум объективным причинам: я ушел на больничный, вторая – мое мнение стало неудобным для власти, она оказалась не готова к конструктивной, системной критике. Я выступаю за максимально объективную подачу информации.
Зачем блогер Голиков телеканалу СТВ?
Алексей Голиков:
Последний вопрос: зачем блогер Голиков телеканалу СТВ? Возвращаемся в начало – государственная политика к работе СМИ изменилась. Вы просили перемен – перемены наступили!
Надо признать, аргументы против БЧБ-флага и за достаточно сильны
Алексей Голиков:
Журналисты государственных СМИ, историки и другие провластные пропагандисты утверждают, что бело-красно-белый флаг – символ неудач и не может быть государственным символом априори. Во время Великой Отечественной войны под этим флагом ходили перебежчики, коллаборационисты, одним словом, предатели родины. Под этим флагом люди одного государства, перейдя на сторону врага, убивали своих соотечественников. Именно под таким соусом сегодня транслируется информация об этом флаге.
Историки противоположной стороны представленную ситуацию не опровергают, просто нечем. Однако они с неменьшей рьяностью утверждают, что под красным флагом его приверженцами было пролито не меньше крови.
Алексей Голиков:
Описанная ситуация с интерпретацией исторических событий является одним из оснований лично для меня не спешить с выводами, заявлениями, оценочными суждениями, а главное, с отсылкой на историческую опору.
Так что же делать, ведь нам самим определять свою судьбу? Родителей – понять и простить, а вот самим – не тупить
Алексей Голиков:
Однако тот исторический конфликт флагов и идей остался незакрытым, до конца не решенным. Да, победили «красные Советы», но бело-красно-белая идея не была выжжена, ее просто выбросили за границу. На некоторое время это помогло, но в 1991 году открылись границы, и рядом с Лукашенко появился тот самый бело-красно-белый флаг. Именно этот снимок и закрыл пробел знаний об исторических событиях у молодого поколения.
Аллегория. Знаете такую пословицу – «новой семье новый дом»? Так вот в новом доме, образовавшемся новом государстве Республика Беларусь, белорусский народ определил свою судьбу и свой путь. И имя ему – независимость. Все, что мы сегодня видим на наших улицах под бело-красно-белыми флагами, – бессмысленная, тупая ревность. Так что же делать, ведь нам самим определять свою судьбу? Родителей – понять и простить, а вот самим – не тупить. Аллегорий и поиска ответов в запутанной истории достаточно. Почему же? Возвращаемся в начало.
Алексей Голиков:
Лично у меня к бело-красно-белой символике нет отвращения или брезгливости. Есть ясное понимание о разрушительных намерениях людей, в чьих руках этот флаг. Есть понимание необходимости на законодательном уровне признать эту символику экстремистской, запрещенной и по закону преследовать ее распространение. Хотя… хотя, как сказать: сегодня часть белорусов, обманутая блогером Степой и гражданкой Светой, обозначают себя этим флагом. Они ясно показывают и говорят: «Когда мы придем к власти, мы будем резать и вешать лукашистов и ябатек». То есть этот флаг персонально им принесет вседозволенность, а всем остальным – смерть.
Сменим фокус внимания на то, во что большинство из вас уже не верит – на открытую критику власти
Алексей Голиков:
Ах да, чуть не забыл – вопрос номер два. Почему национальный флаг, на референдуме признанный государственным, не стоит на учительском столе в каждом классе и университетской аудитории? У нас страна в опасности, а вы пытаетесь на госсимволах зарабатывать деньги. Государственные символы должны стать бесплатными, и тогда они будут в автомобиле каждого белоруса. 45 рублей за флажок! Вы серьезно? Обещаю, как только белорусские флаги станут бесплатными, я первый прикреплю его на панели личного авто.
Белорусы, поднявшие бело-красно-белый флаг, не предатели
Алексей Голиков:
И последнее. Белорусы, поднявшие бело-красно-белый флаг, не предатели. Это наши близкие и родные, имеющие пробел в знаниях о достоверности исторических событий. Вместо законного, принятого большинством красно-зеленого флага нам предлагают бело-красно-белый, а с ним – свободу, волю и деньги. Опять обманут? Обманут, не сомневайтесь.
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Новости Беларуси. Авторская журналистика становится отличительной чертой телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого дня ежедневно в...
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