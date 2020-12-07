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Обзор чрезвычайных происшествий

07.12.2020 20:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Гибель пенсионерки

На пожаре в Браславском районе погиб человек. Квартира в жилом доме горела по улице Горько. В ходе ликвидации ЧП работниками МЧС в апартаментах на полу было обнаружено тело 92-летней хозяйки жилища. Рассматриваемая версия возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

Небезразличный сосед

А в Гомельском районе пенсионерке удалось избежать гибели на пожаре благодаря небезразличному соседу. По информации МЧС, до приезда к месту ЧП их сотрудников 44-летний мужчина увидел, что из соседнего дома идет дым. Очевидец зашел в здание и в дальней комнате обнаружил хозяйку квартиры, он вытащил ее на улицу. После осмотра медики установили, что женщина в госпитализации не нуждается.

Два раза в одну и ту же воронку

В Витебске за сутки работники МЧС два раза спасали одну и ту же женщину. Изначально на горячую линию 101 поступило сообщение о задымлении в подвале по улице Смоленской в областном центре. На месте спасатели выяснили, что в подвале горела ветошь. Внутри спасателями была обнаружена 59-летняя женщина. Ее вынесли на свежий воздух. Медики осмотрели даму, после чего она отказалась в госпитализации. Но на этом история не закончилась. Несколькими часами позже на горячую линию поступило повторное сообщение о задымлении по этому же адресу. И снова из подвала огнеборцы вынесли ранее спасенную женщину. На этот раз отделаться испугом не получилось, пострадавшая была госпитализирована с диагнозом «отравление продуктами горения». В результате ЧП в подвале повреждены деревянные строительные конструкции, закопчены стены и потолок. Одна из версий произошедшего - неосторожное обращение с огнем.

Помощь спасателей после ДТП

Помощь спасателей понадобилась участнику ДТП, которое произошло вблизи деревни Клейники Брестского района. Там столкнулись фура DAF и седан Toyota. В легковом автомобиле оказался зажат водитель, в салоне он находился один. Работники МЧС при помощи специального инструмента его деблокировали. Мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу. Шофер тягача не пострадал.

 
Теги: Витебск
 
 
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Гибель пенсионерки На пожаре в Браславском районе погиб человек. Квартира в жилом доме горела по улице Горько. В ходе ликвидации ЧП работниками МЧС в...
 
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