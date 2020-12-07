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68-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения во время охоты
Источник материала: БT
Несчастный случай на охоте закончился трагедией. По данным СК, 68-летний мужчина скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения. Известно, что выстрел произвел его знакомый, когда в минувшее воскресенье они вместе охотились на территории Барановичского района. Как сказано в официальном сообщении ведомства, 52-летний мужчина сделал это непреднамеренно - по своей небрежности. В его отношении возбуждено уголовное дело по причинениеи смерти по неосторожности. Он задержан. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины смертельного инцидента.
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Несчастный случай на охоте закончился трагедией. По данным СК, 68-летний мужчина скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения. Известно, что выстрел...
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