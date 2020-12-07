Источник материала: Хартия'97

Свободные купаловцы: Никакие репрессии не уничтожат нашей свободы 1 7.12.2020, 20:27

Фото: «Наша Ніва»

У белорусов есть то, от чего дрожит каждый тиран, – правда.

Поэтесса Лариса Гениюш написала стихотворение «Б’юць хвалі прыбоем» сразу после окончания II Мировой войны. Как раз проходил Нюрнбергский протест, на котором был осужден гитлеризм. Но в это же самое время другая тоталитарная идеология – сталинизм – ломал судьбы, пытал и физически уничтожал тысячи невиновных людей, передает «Белсат» .

От сталинизма сильно пострадала и сама Лариса Гениюш: НКВДисты расстреляли ее отца; мать и двух сестер сослали в Казахстан, где те не выдержали тяжелых условий и умерли; саму поэтессу и ее мужа Янку осудили на 25 лет сталинских лагерей. Иосиф Сталин умер в 1953-ом году, а Ларису и Янку Гениюш освободили из лагерей только через три года – в 1956-ом году.

В 1999 году Белорусский Хельсинкский комитет обратился в прокуратуру с ходатайством об отмене несправедливого приговора в отношении Ларисы и Янки Гениюш. Прокуратура переадресовала обращение в Верховный суд, откуда пришел отказ, ибо якобы поэтесса «обоснованно не подлежит реабилитации». Но причины отказа остались неизвестны, так как, согласно письму из Верховного суда, «они могут быть сообщены только самой репрессированной», хотя поэтесса скончалась в 1983-ом году.

В бесчеловечных условиях в ГУЛАГе поэтесса продолжала творить. Среди узников Ларису Гениюш называли «Мать», ее стихи называли «глюкозой», заучивали их наизусть, как молитвы. В стихотворении «Бʼюць хвалі прыбоем» поэтесса утверждает, что наши думы и песни, наш творческий дух не в состоянии заточить даже самые жестокие и беспощадные тираны.

В этом году, в 2020-ом году, стихотворение «Бʼюць хвалі прыбоем» интерпретировали свободные купаловцы, уволенные из театра за свою гражданскую позицию. В наши дни белорусов снова встретили репрессии: за желание свободы их увольняют с работы, отчисляют из вузов, избивают, калечат, издеваются, задерживают и пытают за решеткой, угрожают, похищают на улицах и заводят уголовные дела. Террор достиг небывалой величины. Но власти не в силах лишить белорусов их творческой энергии. Белорусы же имеют то, от чего дрожит каждый тиран, – правду.

Бывшие актеры Театра имени Янки Купалы, уволенные властями за свою гражданскую позицию, по-новому переосмысливают белорусскую поэтическую классику в проекте «Стихи».

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