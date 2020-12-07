﻿ Власть и оппозиция Грузии не договорились о компромиссе и планируют новую встречу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власть и оппозиция Грузии не договорились о компромиссе и планируют новую встречу

07.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Власть и оппозиция Грузии не договорились о компромиссе и планируют новую встречу

  • 7.12.2020, 20:15
Власть и оппозиция Грузии не договорились о компромиссе и планируют новую встречу
Парламент Грузии
фото: eadaily.com

Встреча прошла при посредничестве послов ЕС и США.

Власть и оппозиция Грузии после третьего раунда переговоров при посредничестве послов ЕС и США не достигли компромисса по выходу из политического кризиса и продолжат диалог завтра - 8 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Онлайн".

"Были некоторые вопросы, по которым удалось сблизить позиции, но остаются некоторые другие ... Поэтому процесс продолжится, и надеюсь, после завтрашней встречи мы сможем рассказать детали", - заявил Давид Бакрадзе, лидер оппозиционной "Европейской Грузии".

О "сближении позиций" сказал и представитель правящей "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе. По его словам, есть шансы достичь договоренностей уже на следующей встрече. При этом он отверг вероятность выполнения ключевого требования оппозиционных сил - о досрочных парламентских выборах или же всенародном опросе о необходимости еще одних выборов в 2021 году.

Лидер "Единого национального движения" Григол Вашадзе сказал, что пока не видит приближения компромисса по ключевым вопросам.

Напомним, после первого тура парламентских выборов оппозиционные партии заявили о якобы фальсификациях и в связи с этим проигнорировали второй тур, отказались входить в новый парламент и начали акции протеста.

3 декабря Центральная избирательная комиссия, несмотря на сопротивление оппозиции, утвердила результаты выборов. Согласно законодательству страны, в течение 10 дней после этого президент должен назначить дату первого заседания нового парламента.

Из-за бескомпромиссной позиции политических сил в Грузии потенциально может сформироваться полностью однопартийный парламент - впервые с коммунистических времен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Угадайте, о чем попросила у Лукашенко, стесняясь, главврач областного роддома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика