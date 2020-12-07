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Мы непременно победим

07.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мы непременно победим

  • Viacheslav Valsehcaiv
  • 7.12.2020, 20:05
  • 1,849
Мы непременно победим
фото: tass

Лукашенко – банкрот не только в политическом, но и в экономическом смысле.

Наша страна все еще оккупирована теми, кто обслуживает комплексы и извращения шкловского пенсионера. Силовиками и чиновниками, что по своей тупости повелись на приказ пойти против совести, закона и народа. Единственной возможной формой удержания власти узкой чиновничье-силовой шайкой над подавляющим большинством является концлагерь. И поначалу они действительно думали, что сумеют отгрохать такой концлагерь с выгодой для себя.

Но, во-первых, концлагерные порядки затронут всех – и их в первую очередь. Всё больше инсайдов про чистки в силовых структурах. Все подозревают всех, пытаются изобличать потенциально нелояльных. И даже в КГБ, по словам экс-алмазовца Игоря Макара, после резонансных сливов прогоняют через полиграф чуть ли не поголовно. Чиновники, и прежде бесхребетные, сейчас в присутствии своего фюрера боятся даже пикнуть – не то, чтобы одеть медицинскую маску (даже рядом с больным). Особенно много элементов несвободы, если не сказать рабства, у силовиков: помимо всех обычных ограничений, их сейчас приказано не выпускать за границу. И даже распорядились не продавать новые SIM-карты.

Во-вторых, не будет никакой выгоды. Лукашенко – банкрот не только в политическом, но и в экономическом смысле, и все сюжеты про доплаты и бонусы силовикам и чиновникам, что проскакивали в августе-сентябре, себя исчерпали. Как и бюджет. Теперь режим мотивирует их только страхом.

Во-третьих и в-главных, остаемся мы – простой народ Беларуси, кто концлагеря не хочет и построить его не даст. Протест становится нашим образом жизни – и каждый встраивает в нее какие-то задачи по плечу: информационные, экономические, фронт правосудия. И, конечно же, наши уличные акции – по воскресеньям и не только. Сегодня мы снова, наплевав на все угрозы и запреты, прошли маршами во многих районах Минска и других городах страны.

Они там всё сильнее подозревают друг друга – а мы демонстрируем необычайную солидарность и учимся объединяться для коллективного действия.

Они – изгои, прячущие свои лица. А среди нас всё больше настоящих национальных героев – и героями становятся даже рядовые врачи, шахтеры или преподаватели.

Их варварство и жестокость – проявление страха перед неизбежным, который они пытаются передать нам. А мы даже в тюрьмах остаемся духовно свободными людьми. Куда свободнее любого, кто нас охраняет.

Они банальные трусы, загнавшие себя своей трусостью или тупостью в ситуацию, из которой нет хороших исходов (разве что бороться за амнистию, сотрудничая с ЕКРП). А каждый из нас обнаружил неожиданную даже для себя отвагу и принял на себя осознанные риски ради будущего.

Мы непременно победим, но даже сейчас, пока этого не произошло, спросите себя: кто из нас свободнее?

Всем хорошего дня!

Берегите себя.

Жыве Беларусь!

Viacheslav Valsehcaiv, Facebook

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Теги: Минск
 
 
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Лукашенко – банкрот не только в политическом, но и в экономическом смысле.
 
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