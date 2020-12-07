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Банки США выдадут рекордный объем ипотеки в 2020 году

07.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Банки США выдадут рекордный объем ипотеки в 2020 году

  • 7.12.2020, 19:48
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Банки США выдадут рекордный объем ипотеки в 2020 году
фото: forbes

Нынешний рост ипотечного рынка США обеспечен низкими процентными ставками.

В 2020 году в США будет выдано ипотечных займов на рекордную сумму — $4,4 трлн, или на $300 млн больше, чем ранее прогнозировали агентства Fannie Mae и Freddie Mac, занимающиеся секьюритизацией долгов, и Ассоциация ипотечных банков США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании Black Knight, передает РБК.

Предыдущий рекорд на рынке ипотеки был установлен в 2003 году, когда Федеральная резервная система снизила ставку, и как следствие уменьшились ставки по разным финансовым продуктам, включая ипотечные ссуды. В итоге в 2003 году в США было выдано ипотечных кредитов на $3,8 трлн.

Ипотека в США стала доступна, и банки способствовали этому созданием продуктов с плавающей ставкой. Первые годы заемщик платил лишь проценты по кредиту и лишь затем начинал выплачивать долг. Все это привело к ипотечному буму в стране в первой половине 2000х годов, а затем — к кризису неплатежей, который стал предвестником глобального финансового кризиса 2008 года.

Нынешний рост ипотечного рынка США также обеспечен низкими процентными ставками — менее 3%, которые способствуют спросу на кредиты и рефинансирование существующих займов. За девять месяцев ипотечные кредиты рефинансировали 6,4 млн домовладельцев. По оценке Black Knight, к концу года эта цифра превысит 9 млн.

По прогнозам Bank of America, 2021 год может быть еще успешнее для ипотечного сектора США — прогнозируется выдача кредитов на сумму более $4,5 трлн.

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Нынешний рост ипотечного рынка США обеспечен низкими процентными ставками.
 
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