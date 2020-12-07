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Как в Минске прошёл отборочный тур на «Славянский базар-2021»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За шанс получить путевку на «Славянский базар» 7 декабря боролись в Минске. Одновременно шли прослушивания на детский и взрослый конкурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По условиям юные исполнители должны подготовить по две композиции: эстрадную песню белорусского автора и исполнение на вольную тему, наиболее ярко отражающее вокальное мастерство. Для взрослых требования иные: показать профессионализм нужно через песню на одном из славянских языков, и никуда без мирового хита.
Побороться за шанс выйти на сцену Летнего амфитеатра приехали 27 участников. При этом все конкурсанты имеют опыт в выступлениях, у большинства за спиной победы на музыкальных конкурсах. В составе профессионального жюри – известные деятели культуры и искусства Беларуси. Задача фокус-группа непростая – отобрать до пяти лучших исполнителей от каждой области и Минска для следующего конкурсного этапа.
Мария Ероховец:
Каролина Васильева:
Олег Семенов, заслуженный артист Беларуси, председатель жюри:
«Славянский базар» – главный песенный конкурс страны и прекрасная школа профмастерства. Это возможность проявить свой талант и показать себя десяткам тысяч зрителей и телезрителей. Добавим, что завершится первый этап отборочных туров на этой неделе в Брестской области.
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Новости Беларуси. За шанс получить путевку на «Славянский базар» 7 декабря боролись в Минске. Одновременно шли прослушивания на детский и взрослый конкурсы,...
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