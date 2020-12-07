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Александр Лукашенко: решения будут приняты. По итогам года кто не выполнил, уходит на покой

07.12.2020 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экономические итоги 2020 года и прогноз на ближайшую перспективу 7 декабря обсудили на совещании у Президента. Требование главы государства – обеспечить положительную динамику и не ссылаться при этом на пандемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: решения будут приняты. По итогам года кто не выполнил, уходит на покой

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я постоянно подчеркивал и хочу еще раз подчеркнуть: если правительство и парламент, рассмотрев эти документы, которые будут формализованы в законах и указах Президента, предпочтительны для развития нашей страны, и такое решение примет правительство с парламентом, и это будет удовлетворять запросам местных органов власти в лице губернаторов, значит, быть по сему.

Александр Лукашенко: решения будут приняты. По итогам года кто не выполнил, уходит на покой

Решения будут приняты, формализованы в законах и указах Президента. Отсечки – полгода, девять месяцев. По итогам года кто не выполнил, уходит на покой. Чтобы не было никому обидно, давайте об этом раз и навсегда договоримся. 

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Новости Беларуси. Экономические итоги 2020 года и прогноз на ближайшую перспективу 7 декабря обсудили на совещании у Президента. Требование главы государства –...
 
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