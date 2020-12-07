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Александр Лукашенко: решения будут приняты. По итогам года кто не выполнил, уходит на покой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экономические итоги 2020 года и прогноз на ближайшую перспективу 7 декабря обсудили на совещании у Президента. Требование главы государства – обеспечить положительную динамику и не ссылаться при этом на пандемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Решения будут приняты, формализованы в законах и указах Президента. Отсечки – полгода, девять месяцев. По итогам года кто не выполнил, уходит на покой. Чтобы не было никому обидно, давайте об этом раз и навсегда договоримся.
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Новости Беларуси. Экономические итоги 2020 года и прогноз на ближайшую перспективу 7 декабря обсудили на совещании у Президента. Требование главы государства –...
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