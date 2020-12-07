Александр Лукашенко: решения будут приняты. По итогам года кто не выполнил, уходит на покой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экономические итоги 2020 года и прогноз на ближайшую перспективу 7 декабря обсудили на совещании у Президента. Требование главы государства – обеспечить положительную динамику и не ссылаться при этом на пандемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я постоянно подчеркивал и хочу еще раз подчеркнуть: если правительство и парламент, рассмотрев эти документы, которые будут формализованы в законах и указах Президента, предпочтительны для развития нашей страны, и такое решение примет правительство с парламентом, и это будет удовлетворять запросам местных органов власти в лице губернаторов, значит, быть по сему.





Решения будут приняты, формализованы в законах и указах Президента. Отсечки – полгода, девять месяцев. По итогам года кто не выполнил, уходит на покой. Чтобы не было никому обидно, давайте об этом раз и навсегда договоримся.

Читайте также:

Президент: все настаивают, что нужно перераспределение полномочий. Добавим кому мало, но и ответственность перейдёт

Александр Лукашенко: ссылаться на то, что у нас пандемия и что вся экономика в мире остановлена – не принимается