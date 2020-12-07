Неизвестные учинили акт вандализма в посольстве Беларуси в Бельгии

Источник материала: ОНТ

Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич прокомментировал недавний акт вандализма, недавно совершенный в здании посольства в Брюсселе. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте посольства.

Из сообщения следует, что утром в воскресенье 6 декабря три человека распылили несмываемую черную краску на фасад здания. Личности вандалов не были установлены, однако сотрудников посольства подобное поведение явно оскорбило.

В связи с этим, глава белорусской дипмиссии выразил надежду на то, что «эти люди не имеют к белорусам никакого отношения». «Изуродовано не только здание, относящееся к бельгийскому архитектурному наследию, но и государственная собственность Республики Беларусь. Ведь это здание не принадлежит ни послу, ни МИДу, ни президенту, это собственность всех белорусских граждан», – отметил Михневич.

Дипломат рассказал о том, что отмывать от краски здание пришлось самим сотрудникам посольства. «Это, между прочим, те же люди, дипломаты и технические сотрудники, которым несколько месяцев назад десятки соотечественников выражали искреннюю благодарность за оказание содействия в возвращении домой в разгар пандемии. Это те же, кто «выбивал» средства и оборудование для борьбы с COVID-19 и добивался кредитов для решения экономических проблем в нашей стране, кто всеми возможными путями пытался продвинуть нашу белорусскую продукцию, товары в Евросоюз и прорвать частокол выстроенных здесь барьеров в интересах наших соотечественников. А им за это плеснули краской в лицо», – посетовал Михневич.

По словам Посла, расследованием этого инцидента займется бельгийская полиция.

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