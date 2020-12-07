Киноляпы, которые вы точно не заметили в этих фильмах!

Источник материала: ОНТ

Съемки кино – всегда трудоемкий и длительный процесс. Поэтому нет ничего странного, что довольно часто допускаются киноляпы, которые многие зрители просто не замечают.

1. Серия экранизаций книг о Гарри Поттере пестрит нестыковками, а кое-где в кадре можно увидеть даже оператора.



Присмотритесь и увидите лески, на которых висят якобы «парящие» в воздухе свечи.



А вот и оператор в в кадре вместе с актерами



За ночь майка неожиданно трансформировалась



Гарри много раз говорил, что у него мамины зелёные глаза. Только вот тут его мама в детстве с карими очами почему-то

2. Эту сцену из фильма «Криминальное чтиво» помнят все. Вот только дырки в стене появились раньше выстрелов.





3. В «Пиратах Карибского моря» тоже хватает нестыковок.



Посторонний в кадре



Зубы капитана портятся слишком стремительно

4. Еда в популярном фильме «Красотка» стремительно меняет форму.



Круассан превратился в оладушку





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