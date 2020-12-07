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Киноляпы, которые вы точно не заметили в этих фильмах!
Источник материала: ОНТ
Съемки кино – всегда трудоемкий и длительный процесс. Поэтому нет ничего странного, что довольно часто допускаются киноляпы, которые многие зрители просто не замечают.
1. Серия экранизаций книг о Гарри Поттере пестрит нестыковками, а кое-где в кадре можно увидеть даже оператора.
2. Эту сцену из фильма «Криминальное чтиво» помнят все. Вот только дырки в стене появились раньше выстрелов.
3. В «Пиратах Карибского моря» тоже хватает нестыковок.
4. Еда в популярном фильме «Красотка» стремительно меняет форму.
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Съемки кино – всегда трудоемкий и длительный процесс. Поэтому нет ничего странного, что довольно часто допускаются киноляпы, которые многие зрители просто не...
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