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Киноляпы, которые вы точно не заметили в этих фильмах!

07.12.2020 20:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Киноляпы, которые вы точно не заметили в этих фильмах!

Съемки кино всегда трудоемкий и длительный процесс. Поэтому нет ничего странного, что довольно часто допускаются киноляпы, которые многие зрители просто не замечают.

1. Серия экранизаций книг о Гарри Поттере пестрит нестыковками, а кое-где в кадре можно увидеть даже оператора. 


Присмотритесь и увидите лески, на которых висят якобы «парящие» в воздухе свечи. 


А вот и оператор в в кадре вместе с актерами


За ночь майка неожиданно трансформировалась


Гарри много раз говорил, что у него мамины зелёные глаза. Только вот тут его мама в детстве с карими очами почему-то

2. Эту сцену из фильма «Криминальное чтиво» помнят все. Вот только дырки в стене появились раньше выстрелов. 


3.  В «Пиратах Карибского моря» тоже хватает нестыковок.  


Посторонний в кадре


Зубы капитана портятся слишком стремительно

4. Еда в популярном фильме «Красотка» стремительно меняет форму.


Круассан превратился в оладушку


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Съемки кино – всегда трудоемкий и длительный процесс. Поэтому нет ничего странного, что довольно часто допускаются киноляпы, которые многие зрители просто не...
 
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