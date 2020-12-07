Заслужил! Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета

Twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ. Об этом сообщил на своей странице вдиректор МОК по связям с общественностью





Сообщается, что Александру Лукашенко и НОК Беларуси запрещено участвовать во всех мероприятиях МОК и Олимпийских играх. Также приостановлено финансирование — олимпийские стипендии выплачиваются непосредственно спортсменам, которые смогут участвовать в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.



