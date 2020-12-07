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Заслужил! Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета
Источник материала: Партизан
Томас Бах объявил, что Лукашенко запрещено участие в мероприятиях Международного олимпийского комитета. Запрет касается и Олимпийских игр.
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил на своей странице в
Сообщается, что Александру Лукашенко и НОК Беларуси запрещено участвовать во всех мероприятиях МОК и Олимпийских играх. Также приостановлено финансирование — олимпийские стипендии выплачиваются непосредственно спортсменам, которые смогут участвовать в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что в МОК начали расследование в отношении Беларусипо подозрениям в политических преследованиях спортсменов,
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Томас Бах объявил, что Лукашенко запрещено участие в мероприятиях Международного олимпийского комитета. Запрет касается и Олимпийских игр.
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