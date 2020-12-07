Угадайте, о чем попросила у Лукашенко, стесняясь, главврач областного роддома

О чем попросила у Лукашенко, стесняясь, главврач областного роддома

Беларусь, Витебский областной роддом, 2020 год. Диалог Александра Лукашенко и главврача Елены Леонович.





Реплика от сопровождающих: Есть у нее просьба.





Лукашенко: Говори.





Реплика от сопровождающих: Она стесняется изложить.





Лукашенко: Ну идите, чего вы стоите… (Все смеются, — Прим.)





Главврач: Александр Григорьевич, чтобы было еще более достойное качество, нам нужен аппарат УЗИ экспертного класса. Нам нужна лапароскопическая стойка, потому что наша, к сожалению, очень старая, и оказывать гинекологическую помощь на современном уровне…





Лукашенко: Ну, не обещаю, что мгновенно сделаю…









Фото: пресс-служба администрации президента РБ





Главврач: Я понимаю…





Лукашенко: Но в течение первого квартала мы тебе стойку эту лапароскопическую и аппарат УЗИ найдем. Хорошую.





Главврач: Спасибо огромное, спасибо.





Лукашенко: Держись.





Главврач: Удачи вам.







