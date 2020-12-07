﻿ Стали известны соперники сборной Беларуси по футболу в отборе на ЧМ-2022. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стали известны соперники сборной Беларуси по футболу в отборе на ЧМ-2022

07.12.2020 21:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В понедельник в Швейцарии прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наша команда попала в группу Е, где ее соперниками будут Бельгия, Уэльс, Чехия и Эстония.

Составы других групп:

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник в Швейцарии прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержанные журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Иван Куракевич оставлены на Окрестина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика