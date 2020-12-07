Стали известны соперники сборной Беларуси по футболу в отборе на ЧМ-2022

Источник материала: Tut.by

В понедельник в Швейцарии прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наша команда попала в группу Е, где ее соперниками будут Бельгия, Уэльс, Чехия и Эстония.

Составы других групп:

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.