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Стали известны соперники сборной Беларуси по футболу в отборе на ЧМ-2022
Источник материала: Tut.by
В понедельник в Швейцарии прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.
Наша команда попала в группу Е, где ее соперниками будут Бельгия, Уэльс, Чехия и Эстония.
Составы других групп:
Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.
Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.
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В понедельник в Швейцарии прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.
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