Более 116 тысяч рублей направлено на поддержку талантливой молодёжи

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На поддержку талантливой молодежи 7 декабря направлено из спецфонда Президента более 116 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.





Помощь получат 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей.