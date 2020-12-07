﻿ Более 116 тысяч рублей направлено на поддержку талантливой молодёжи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 116 тысяч рублей направлено на поддержку талантливой молодёжи

07.12.2020 21:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На поддержку талантливой молодежи 7 декабря направлено из спецфонда Президента более 116 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.

Более 116 тысяч рублей направлено на поддержку талантливой молодёжи

Помощь получат 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На поддержку талантливой молодежи 7 декабря направлено из спецфонда Президента более 116 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны соперники сборной Беларуси по футболу в отборе на ЧМ-2022
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика