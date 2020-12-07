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Более 116 тысяч рублей направлено на поддержку талантливой молодёжи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На поддержку талантливой молодежи 7 декабря направлено из спецфонда Президента более 116 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.
Помощь получат 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей.
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Новости Беларуси. На поддержку талантливой молодежи 7 декабря направлено из спецфонда Президента более 116 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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