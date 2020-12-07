﻿ Транспортная инспекция выявила нарушения у большинства из проверенных белорусских такси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Транспортная инспекция выявила нарушения у большинства из проверенных белорусских такси

07.12.2020 21:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Транспортная инспекция подвела итоги республиканской проверки белорусских таксистов. Из осмотренных за месяц более 1,8 тыс. автомобилей выявлено 1,48 тыс. нарушений.

Транспортная инспекция выявила нарушения у большинства из проверенных белорусских такси

В перечень обнаруженных нарушений, напрямую влияющих на безопасность, вошли несвоевременное прохождение техосмотра, отсутствие медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и предрейсовой проверки технического состояния машины. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщила пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

В результате перевозчикам выдано более 400 предписаний (требований) об устранении нарушений с определенными сроками их исполнения. Продолжить деятельность водителям можно будет только в случае исправления недостатков.

Антирекордом стали 15 нарушений, выявленные у одного из таксистов во время рейда в Гродненской области. Ни одно из требований, предъявляемых к внешнему и внутреннему оформлению такси, соблюдено не было. У автомобиля отсутствовали таксометр в салоне и допуск к участию в дорожном движении, имелись проблемы с документами. Кроме того, не было договора обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром. Также выяснилось, что водитель осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность. Необходимые материалы направлены в налоговую инспекцию.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транспортная инспекция подвела итоги республиканской проверки белорусских таксистов. Из осмотренных за месяц более 1,8 тыс. автомобилей выявлено 1,48 тыс. нарушений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: решения будут приняты. По итогам года кто не выполнил, уходит на покой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика