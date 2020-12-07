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МОК временно отстранил членов НОК Беларуси от участия в Олимпийских играх

07.12.2020 21:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации,  заявил на пресс-конференции президент организации Томас Бах. — По этой причине МОК принял следующие временные меры. Среди них — исключить нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента, который отвечает за ежедневное управление НОК Беларуси».

Директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ дополнил информацию: «Приостанавливаются все финансовые выплаты в НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио — 2020 и зимним Олимпийским играм в Пекине — 2022, а также с их участием в них. Необходимо обратиться к международным федерациям с просьбой убедиться, что все допущенные к соревнованиям белорусские спортсмены могут принимать участие в квалификационных соревнованиях предстоящих Олимпийских игр без какой-либо политической дискриминации».

Также он озвучил решение приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси относительно проведения будущих мероприятий МОК, просить всех участников олимпийского движения соблюдать эти меры в интересах защиты прав белорусских спортсменов и репутации олимпийского движения.

По словам Клауэ, организация будет продолжать следить за ситуацией и оставляет за собой право рассматривать любые дальнейшие действия или отменить любые из указанных временных мер в зависимости от развития ситуации.

 
 
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«МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации, — заявил на пресс-конференции президент...
 
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