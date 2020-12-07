Лукашенко: Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать

Источник материала: ОНТ

Сохранить достигнутый уровень и обеспечить положительную динамику, учитывая запросы людей. Во Дворце Независимости прошло совещание по экономике. На нем, по сути, рассмотрели два временных периода. Что имеем сегодня – с чем страна завершает нынешний год. И что нас ждет завтра – правительство представило прогноз развития Беларуси на 2021-ый год.

Подробно обсудили аспекты, которые касаются каждого – это и цены, и зарплаты. А также подходы в макроэкономике – как поддержать предприятия и целые отрасли. И всё это с учетом влияния пандемии. В итоге поддержан социальный вариант программы развития страны.

Роман Головченко во Дворце Независимости – гость частый. Но в этом зале и в таком составе итоговый отчет о работе экономики ему представлять еще не приходилось. А если учесть и специфику нынешнего года, то нынешнее совещание для премьера, который в должности ровно сто и 10 дней, – та еще премьера и тот еще экзамен.

Если кратко, то в этом году правительство со своими задачами справилось неплохо. Беларусь избежала жестких экономических стрессов.

И все это не в каком-то 2016-ом году времен премьера Кобякова или 2018-ом периода Румаса, когда тоже было непросто, но мир был открыт, а правила торговли были предсказуемы. Сегодня ключевой фактор, который вносит корректировки в работу, – пандемия, которая проверяет на прочность людей, предприятия и целые страны. Роман Головченко при анализе ситуации этого года насчитал сразу несколько шоков, которые обрушились на экономику страны одновременно.

И это тот случай, когда прогнозы международных организаций, которые предсказывали Беларуси наступление экономических катастроф, обрушений и коллапсов не сработали. Проверку на прочность страна выдержала, власть удержала ситуацию под контролем.

Что же касается отраслевых лидеров и аутсайдеров этого года. В плюс в этом году сработали аграрии, строители, положительно оценена работа финансовой сферы и связи.

Промышленность смогла удержаться на докризисном уровне. И что здесь обнадеживает -– удалось разгрузить склады.

В отрицательную зону попали гостиничная сфера, развлечения, транспорт, общепит. Но, очевидно, сегодня нет таких стран, где бы избежали подобных потерь.

Социальная стабильность – это главный приоритет правительства на будущий год. Собственно, он практически в точности совпадает с теми вопросами, которыми весь этот год занимался Глава государства. Помните, те самые «цены, занятость, зарплата», о которых Александр Лукашенко постоянно напоминал и на совещаниях в столице, и в поездках по регионам? Так вот, эта тройка приоритетов остается и на следующий год. И сегодня цены также были на первом месте.

Люди, которые ценят работу, должны иметь возможность трудиться. Уровень безработицы остается под контролем и Главы государства, и правительства. Более того, Александр Лукашенко поручил заняться и теми, кто в графе «работа» предпочитает иметь прочерк.

В будущем году правительство намерено серьезно поддержать экспортёров. Ведь те, кто не остановил производство, смогут оперативно занять освободившиеся рынки и ниши. Финансы при этом в помощь – в перспективе будет создан Национальный экспортный центр на базе Банка развития. Еще раньше кредиты и страхование должны стать доступнее. Это значит, что воспользоваться ими смогут не только крупные предприятия.

Впрочем, и про гигантов тоже не забудут. Для БелАЗа 2020-ый выдался не самым простым – падение мировых рынков, усложнение логистики, снижение активности горнорудных компаний. Но несмотря на это, производство не остановили.

Алмазы и золото в кризис добавляют в цене, а значит их добыча не снижается. В отличие от угля и меди. Этот рынок просел значительно. Потому продажи в Россию чуть снизились. Пришлось диверсифицировать поставки в другие регионы – и в первую очередь в страны дальнего зарубежья.

От флагманов машиностроения – до небольших компаний. Программа, которую сегодня разбирали по пунктам, касается, пожалуй, каждого участника экономических отношений. А значит – важна каждая буква. Проект уже прошел долгий путь: его разработало правительство, представили в парламенте, с ним ознакомились губернаторы. Сегодня в целом программу одобрили, но впереди еще тройной фильтр – экспертная оценка от Госконтроля, Академии наук и Администрации Президента. И только после этого под проектом Указа подпись поставит Александр Лукашенко.

Сегодня Президент коснулся вопроса перераспределения полномочий, предупредив: в связке с ними непременно идет ответственность. Одного без другого не бывает.

Что касается того, что будет послезавтра, то есть стратегии развития страны до 2025 года, то по этому вопросу Александр Лукашенко обещал выслушать правительство в начале следующего года. В это же время состоится и Всебелорусское Народное собрание, где будущая пятилетка будет рассмотрена в самых мельчайших деталях. Всенародно и открыто.

Фото: БЕЛТА

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