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Александр Лукашенко: ещё раз повторяю, заставьте всех работать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За чей счет живут люди без определенного места работы, Президент еще раз поинтересовался у местной вертикали. Теперь у председателей исполкомов оперативная задача – трудоустройство безработных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как бы ни звучало это непопулярно: сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах не столь отдаленных. Еще раз повторяю, заставьте всех работать.
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Новости Беларуси. За чей счет живут люди без определенного места работы, Президент еще раз поинтересовался у местной вертикали. Теперь у председателей исполкомов...
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