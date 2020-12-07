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Александр Лукашенко: концептуальный подход правильный – рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары и не только
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 2021 год правительство Головченко предлагает социально ориентированный сценарий развития. Президент согласен, но с поправками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому нам надо смотреть серьезно и по торговле, и так далее. Мы об этом немало говорили и уже на опыте выработали практику контроля за ценообразованием, за сдерживанием инфляции. Мы договорились, что и наши профсоюзы, и наши местные советы, и наши депутаты, и сенаторы… Не могу упрекнуть в данном случае, Наталья Ивановна, вас и ваших сенаторов, молодцы. У вас их там всего ничего на постоянной основе, тем не менее стараются. Остальных мы пока не видим, только иногда по телевизору блеснут. Вот этого быть не должно.
Ценообразование – очень важный вопрос для населения, вместе с коммуналкой, ценами на жилье, строительством жилья – это первоочередные вопросы в повестке дня. Любое исследование, любые прямые линии нам показывают, что население этими вопросами очень озабочено. Нам на это надо реагировать.
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Александр Лукашенко: концептуальный подход правильный – рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары и не только
Новости Беларуси. На 2021 год правительство Головченко предлагает социально ориентированный сценарий развития. Президент согласен, но с поправками, сообщили в...
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