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Александр Лукашенко: концептуальный подход правильный – рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары и не только

07.12.2020 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 2021 год правительство Головченко предлагает социально ориентированный сценарий развития. Президент согласен, но с поправками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: концептуальный подход правильный – рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары и не только

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Концептуальный подход правильный – это рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары, добавляю, и не только, Роман Александрович. Не надо нам идти по заранее заготовленным жуликами и бандитами лекалам: вот социально значимые, а дальше что хочу, то и ворочу.

Александр Лукашенко: «Кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами?»

Поэтому нам надо смотреть серьезно и по торговле, и так далее. Мы об этом немало говорили и уже на опыте выработали практику контроля за ценообразованием, за сдерживанием инфляции. Мы договорились, что и наши профсоюзы, и наши местные советы, и наши депутаты, и сенаторы… Не могу упрекнуть в данном случае, Наталья Ивановна, вас и ваших сенаторов, молодцы. У вас их там всего ничего на постоянной основе, тем не менее стараются. Остальных мы пока не видим, только иногда по телевизору блеснут. Вот этого быть не должно.

Александр Лукашенко: концептуальный подход правильный – рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары и не только

Ценообразование – очень важный вопрос для населения, вместе с коммуналкой, ценами на жилье, строительством жилья – это первоочередные вопросы в повестке дня. Любое исследование, любые прямые линии нам показывают, что население этими вопросами очень озабочено. Нам на это надо реагировать.

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Новости Беларуси. На 2021 год правительство Головченко предлагает социально ориентированный сценарий развития. Президент согласен, но с поправками, сообщили в...
 
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