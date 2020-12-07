ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета

07.12.2020 21:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Томас Бах объявил, что Лукашенко запрещено участие в мероприятиях Международного олимпийского комитета. Запрет касается и Олимпийских игр. Об этом сообщил на своей странице в Twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета
Фото: president.gov.by

Сообщается, что Александру Лукашенко и НОК Беларуси запрещено участвовать во всех мероприятиях МОК и Олимпийских играх. Также приостановлено финансирование — олимпийские стипендии выплачиваются непосредственно спортсменам, которые смогут участвовать в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что в МОК начали расследование в отношении Беларуси по подозрениям в политических преследованиях спортсменов.

«Исполком МОК выражает глубокую озабоченность сложившейся ситуацией в спортивном сообществе Беларуси и будет пристально наблюдать за ее развитием», — сообщили Белорусскому фонду спортивной солидарности в ответ на их обращение после ареста олимпийского призера Андрея Кравченко и смерти Романа Бондаренко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Томас Бах объявил, что Лукашенко запрещено участие в мероприятиях Международного олимпийского комитета. Запрет касается и Олимпийских игр. Об этом сообщил на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 116 тысяч рублей направлено на поддержку талантливой молодёжи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика