Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета

Томас Бах объявил, что Лукашенко запрещено участие в мероприятиях Международного олимпийского комитета. Запрет касается и Олимпийских игр. Об этом сообщил на своей странице в Twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.



Фото: president.gov.by

Сообщается, что Александру Лукашенко и НОК Беларуси запрещено участвовать во всех мероприятиях МОК и Олимпийских играх. Также приостановлено финансирование — олимпийские стипендии выплачиваются непосредственно спортсменам, которые смогут участвовать в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что в МОК начали расследование в отношении Беларуси по подозрениям в политических преследованиях спортсменов.

«Исполком МОК выражает глубокую озабоченность сложившейся ситуацией в спортивном сообществе Беларуси и будет пристально наблюдать за ее развитием», — сообщили Белорусскому фонду спортивной солидарности в ответ на их обращение после ареста олимпийского призера Андрея Кравченко и смерти Романа Бондаренко.