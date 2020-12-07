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Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета
Источник материала: Навiны
Томас Бах объявил, что Лукашенко запрещено участие в мероприятиях Международного олимпийского комитета. Запрет касается и Олимпийских игр. Об этом сообщил на своей странице в Twitter директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.
Сообщается, что Александру Лукашенко и НОК Беларуси запрещено участвовать во всех мероприятиях МОК и Олимпийских играх. Также приостановлено финансирование — олимпийские стипендии выплачиваются непосредственно спортсменам, которые смогут участвовать в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что в МОК начали расследование в отношении Беларуси по подозрениям в политических преследованиях спортсменов.
«Исполком МОК выражает глубокую озабоченность сложившейся ситуацией в спортивном сообществе Беларуси и будет пристально наблюдать за ее развитием», — сообщили Белорусскому фонду спортивной солидарности в ответ на их обращение после ареста олимпийского призера Андрея Кравченко и смерти Романа Бондаренко.
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Томас Бах объявил, что Лукашенко запрещено участие в мероприятиях Международного олимпийского комитета. Запрет касается и Олимпийских игр. Об этом сообщил на...
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