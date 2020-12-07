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Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ 2022 года

07.12.2020 21:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка европейского отборочного турнира футбольного чемпионата мира 2022 года, финал которого состоится в Катаре. Команда Беларуси попала в группу E. Соперниками сборной станут Бельгия, Уэльс, Чехия и Эстония.

Как сегодня стало известно, группы выглядят следующим образом:

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.
Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.
Группа: I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Македония, Армения, Лихтенштейн.

Квалификация стартует в марте следующего года и завершится в ноябре 2021-го. Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет на восьми стадионах в пяти городах Катара. Турнир запланирован на 21 ноября — 13 декабря.

 
 
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В швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка европейского отборочного турнира футбольного чемпионата мира 2022 года, финал которого состоится в Катаре. Команда Беларуси...
 
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