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Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ 2022 года
Источник материала: Onliner
В швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка европейского отборочного турнира футбольного чемпионата мира 2022 года, финал которого состоится в Катаре. Команда Беларуси попала в группу E. Соперниками сборной станут Бельгия, Уэльс, Чехия и Эстония.
Как сегодня стало известно, группы выглядят следующим образом:
Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.
Квалификация стартует в марте следующего года и завершится в ноябре 2021-го. Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет на восьми стадионах в пяти городах Катара. Турнир запланирован на 21 ноября — 13 декабря.
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В швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка европейского отборочного турнира футбольного чемпионата мира 2022 года, финал которого состоится в Катаре. Команда Беларуси...
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