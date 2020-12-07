Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ 2022 года

Источник материала: Onliner

В швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка европейского отборочного турнира футбольного чемпионата мира 2022 года, финал которого состоится в Катаре. Команда Беларуси попала в группу E. Соперниками сборной станут Бельгия, Уэльс, Чехия и Эстония.

Как сегодня стало известно, группы выглядят следующим образом:

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа: I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Македония, Армения, Лихтенштейн.

Квалификация стартует в марте следующего года и завершится в ноябре 2021-го. Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет на восьми стадионах в пяти городах Катара. Турнир запланирован на 21 ноября — 13 декабря.