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Премьер-министр: правительство готовится действовать в сложных условиях

07.12.2020 21:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Всебелорусском собрании будут принимать концептуальные экономические документы на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого экономисты, ученые должны подготовить нормативный пакет. Сейчас стоит задача решить, как будем жить в следующем экономическом году, стартовом для пятилетки.

Премьер-министр: правительство готовится действовать в сложных условиях

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В непростую такую турбулентную эпоху, которая не только Беларусь затронула, но и в целом весь мир переживает очень серьезный кризис, мы наблюдали целый ряд шоков для экономик в этом году. И пока нет уверенности в том, что в следующем году ситуация значительно улучшится. Я имею в виду в мировой экономике.

Поэтому мы исходим из того, что и определенная турбулентность на рынках будет присутствовать, и кризис спроса будет продолжаться, поэтому, соответственно, правительство готовится к тому, чтобы действовать вот в таких сложных условиях. И ключевая задача, естественно, не только не допустить падения жизненного уровня, но увеличить и реальные доходы населения.

Люди в материале: Роман Головченко

 
 
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Новости Беларуси. На Всебелорусском собрании будут принимать концептуальные экономические документы на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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