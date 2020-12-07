|
Премьер-министр: правительство готовится действовать в сложных условиях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Всебелорусском собрании будут принимать концептуальные экономические документы на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого экономисты, ученые должны подготовить нормативный пакет. Сейчас стоит задача решить, как будем жить в следующем экономическом году, стартовом для пятилетки.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Поэтому мы исходим из того, что и определенная турбулентность на рынках будет присутствовать, и кризис спроса будет продолжаться, поэтому, соответственно, правительство готовится к тому, чтобы действовать вот в таких сложных условиях. И ключевая задача, естественно, не только не допустить падения жизненного уровня, но увеличить и реальные доходы населения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На Всебелорусском собрании будут принимать концептуальные экономические документы на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)