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Boring Company Илона Маска впервые показала станцию тoннеля под Лас-Вегасом
Источник материала: Хартия'97
Boring Company Илона Маска впервые показала станцию туннеля под Лас-Вегасом
В будущем Boring Company надеется провести туннель по всему Лас-Вегасу.
Компания Илона Маска Boring Company завершила прокладку скоростного туннеля под Лас-Вегасом и решила отметить это событие световой вечеринкой на новой станции. Соответствующий пост разместила компания в своем Twitter, передает
Тоннель, длинной всего 0,8 мили (почти 1,3 км), должен открыться в январе 2021 года. По задумке, обычная 15-минутная прогулка от начала конференц-центра Лас-Вегаса до его конечной точки должна сократится до 1 минуты. Однако, есть нюансы: TechCrunch сообщил, что пропускная способность составляет всего 1200 пассажиров в час, вместо запланированных 4400 человек. Это связывают с правилами пожарной безопасности.
Кроме того, это пока не будет сеть автономных Tesla, перевозящих пассажиров, как планировалось ранее. Это будут "просто Tesla в туннелях", – отметил Маск в октябре.
Однако, есть и хорошие новости: компания уже получила одобрение на расширение линии. В будущем Boring Company надеется провести туннель по всему Лас-Вегасу.
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В будущем Boring Company надеется провести туннель по всему Лас-Вегасу.
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