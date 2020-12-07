|
Мимо Токио-2020. Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях МОК
07.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Также сообщается о введении временных мер в отношении НОК Беларуси.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Фото ria.ru
7 декабря Международный олимпийский комитет временно отстранил представителей Национального олимпийского комитета Беларуси от участия в мероприятиях МОК. Речь, в том числе, идет и об Олимпийских играх. Об этом на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.
Подробности в
А также о приостановке финансирования НОК Беларуси за исключением олимпийских стипендий спортсменам, которые смогут участвовать в квалификациях Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет
Напомним, что более тысячи спортсменов и спортивных функционеров
Многие из подписантов столкнулись с давлением властей: лишением стипендий, исключением из сборных. Некоторые из спортсменов оказались под арестом за участие в мирных протестах, кое-кому пришлось покинуть страну.
Решение МОК — чувствительный удар для нынешнего правителя Беларуси. Он всегда придавал спорту особое значение. Не случайно Александр Лукашенко сам возглавляет Национальный олимпийский комитет уже более 23 лет, а своего сына Виктора сделал первым вице-президентом.
Стоит отметить, что МОК проявил не слишком характерную для себя оперативность в подобных вопросах. Однако репрессии против спортсменов в Беларуси оказались слишком грубыми и очевидно политически мотивированными, чтобы медлить санкциями.
Решение Международного олимпийского комитета вполне может отразиться и на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также сообщается о введении временных мер в отношении НОК Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)