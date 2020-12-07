Мимо Токио-2020. Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях МОК

Источник материала: Салiдарнасць

Также сообщается о введении временных мер в отношении НОК Беларуси.





Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Фото ria.ru

7 декабря Международный олимпийский комитет временно отстранил представителей Национального олимпийского комитета Беларуси от участия в мероприятиях МОК. Речь, в том числе, идет и об Олимпийских играх. Об этом на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.

Подробности в Твиттере сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ. В частности, сообщается о запрете участия в мероприятиях комитета для Александра Лукашенко.

А также о приостановке финансирования НОК Беларуси за исключением олимпийских стипендий спортсменам, которые смогут участвовать в квалификациях Олимпийских игр.





Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет продолжит расследование «возможной дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды», что является нарушением Олимпийской хартии.





Напомним, что более тысячи спортсменов и спортивных функционеров подписали письмо с требованиями к властям . Они категорически осудили многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента, а также проявление насилия силовиков в отношении мирных протестующих.

Многие из подписантов столкнулись с давлением властей: лишением стипендий, исключением из сборных. Некоторые из спортсменов оказались под арестом за участие в мирных протестах, кое-кому пришлось покинуть страну.

Решение МОК — чувствительный удар для нынешнего правителя Беларуси. Он всегда придавал спорту особое значение. Не случайно Александр Лукашенко сам возглавляет Национальный олимпийский комитет уже более 23 лет, а своего сына Виктора сделал первым вице-президентом.

Стоит отметить, что МОК проявил не слишком характерную для себя оперативность в подобных вопросах. Однако репрессии против спортсменов в Беларуси оказались слишком грубыми и очевидно политически мотивированными, чтобы медлить санкциями.

Решение Международного олимпийского комитета вполне может отразиться и на перспективах проведения в Беларуси чемпионата мира по хоккею 2021 года. Шансы на то, что Александра Лукашенко лишат этого удовольствия, возросли. И вряд ли случайно в Минск засобирался президент международной федерации хоккея Рене Фазел…

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