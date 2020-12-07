Транспортная инспекция: более 80% проверенных такси работали с нарушениями

Источник материала: ОНТ

Транспортная инспекция Минтранса сообщила о завершении республиканской проверки работы такси. И в ходе этой проверки у инспекторов возникло множество вопросов: у более чем 80% проверенных авто были выявлены нарушения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу инспекции.

Как отмечается в сообщении, специалисты ведомства работали во всех регионах страны на протяжении целого месяца. И за этот месяц ими было осмотрено более 1,8 тыс. авто, в которых было выявлено 1480 нарушений, на основании которых было выдано более 400 предписаний об устранении нарушений. Как отмечается, перевозчики, которым были выданы подобные предписания, смогут продолжить деятельность только после того, как исправят нарушения.

Причиной столь масштабной проверки стала необходимость обеспечения безопасности на дорогах. Так, среди выявленных нарушений были и те, которые непосредственно влияли на безопасность. В частности, некоторые машины несвоевременно проходили техосмотр, не проводился медосмотр водителей перед выходом на работу, а также предрейсовая проверка технического состояния авто.

Имели место и антирекорды. К примеру, у одного из таксистов в Гродненском регионе было выявлено сразу 15 нарушений. Одновременно не было соблюдено ни одно из требований к внешнему и внутреннему оформлению такси, в салоне отсутствовал таксометр. Более того, у самого автомобиля отсутствовал допуск к участию в дорожном движении, да и с другими документами были проблемы. Отсутствовал договор обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром, а сам водитель фактически занимался незаконным предпринимательством, что привело к отправке материалов по данному случаю в налоговую.

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