Беларусь и Россию предложили отключить от SWIFT. Какие последствия будут и есть ли у стран меры защиты?

Источник материала: ОНТ

Пока в государстве – на всех уровнях – от руководителей предприятий до министров – прилагают усилия, чтобы в непростых и зачастую непредсказуемых условиях мирового экономического шторма обеспечить стабильность в стране (речь о зарплатах, пенсиях, других социальных выплатах), отдельные политические деятели призывают к введению санкций. Причём против своей же страны и своего народа. Один из таких призывов – отключить Беларусь от международной платежной системы SWIFT.

И такие угрозы звучат уже и в адрес нашего партнера и соседки – России. С этим предложением к Западу обратился экс-президент Украины Леонид Кравчук, чтобы наказать Москву «за события в Киеве и на Донбассе». Намекает на это и новая администрация Байдена. К слову, это не первый случай, когда международная система становится предметом шантажа.

Никогда такого не было и вот опять: SWIFT против Гулливера. Россию в который раз требуют отключить от международной расчетной системы. Если Беларусь с такими угрозами столкнулась впервые – наша оппозиция, как они говорят, исключительно из лучших побуждений надеются обрушить национальную экономику, то Москва слышит эти заявления регулярно. Громче – после Майдана в Украине. Они были в 2014-м, в 2015, в 2017-м. в 2019-м. И вот сейчас: наказать Россию отлучением от международной банковской коммуникации потребовал экс-президент Незалежной Леонид Кравчук. Мол, это будет плата за Донбасс. В России такой «счет» называют политиканством и пустой угрозой.

Все началось в конце ноября, по сути, со срыва очередного заседания Минской контактной группы. Представители Киева отказались от обсуждения и согласования проектов законов по урегулированию конфликта, предложенных Донецком и Луганском. Украинская сторона настаивала на представлении такой программы именно от России. Москва, сославшись на нежелание вмешиваться во внутренние дела соседей, отказалась. За что и получила от Кравчука месяц на размышление и угрозу отключения от международной расчетной системы SWIFT.

Все разговоры от инициаторов отключения и России, и Беларуси от SWIFT о том, что это борьба с режимами, а не с гражданами – банальный обман. Любая страна оказывается в этом случае в финансовой изоляции. Контракты срываются, экспорт-импорт останавливается, девальвация рубля. Как следствие: растут цены, доходы людей падают, рабочие места сокращаются. Никаких международных платежей по картам, никаких покупок за рубежом. Нет денег в бюджете, нет их на зарплаты и пенсии.

Стоит отметить, что SWIFT – это частный бизнес. Он должен заботиться о репутации и приносить доход. Услугами системы пользуются свыше 10 тысяч крупнейших кредитных организаций по всему миру. И Россия, главный торговый партнер Беларуси, – второй по величине пользователь системы после США. Отключение Минска – это удар по Москве. И наоборот. Между тем, «стоять-бояться» каждый раз, когда грозят санкциями, Россия перестала. Центробанк постоянно делает превентивные шаги, чтобы обезопасить страну от последствий любых западных демаршей.

Разработкой собственной расчётной системы соседи занялись шесть лет назад. Уже готов рабочий аналог – «Сервис-бюро СПФС». Ее услугами сейчас пользуются почти 400 организаций. Это банки, компании финансового сектора и промышленные корпорации. Среди них такие гиганты, как «Газпромнефть» и «Роснефть». Кстати, использование российской системы обходится дешевле SWIFTа. Речь, например, о тарифах на передачу финансовых сообщений. Подключение и обслуживание, вообще, бесплатно. Процесс вхождения в систему прост и не потребует при необходимости много времени, труда и от белорусских банков. Которые, к слову, тоже имеют собственную банковскую систему «Белкарт». Российская лишь расширит возможности. Только как бы вслед за таким тесным финансовым слиянием с Москвой, инициаторы западных санкций первыми не стали кричать «Здрада!»

Интересно, что даже российская оппозиция, в отличие от белорусских политэмигрантов, всегда опасалась публично поддерживать идею отключения страны от международной платежной системы. Это сродни политическому самоубийству. Здесь актуален еще и финансовый вопрос. Все эти фонды, обещанные выплаты: помощь с Запада автоматически становится недоступной. Кэш придется возить через границу, а это дело хлопотное. Если конечно, нет другой цели и задачи получения средств другими контрагентами, чье нахождение за пределами и России, и Беларуси, конечно, тогда станет более прибыльным.

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