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Вечерко: почему Путин не встречается с Тихановской

07.12.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В свое время экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обращалась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой не поддерживать Лукашенко.

Советник Тихановской Франак Вечерко, комментируя ее политические планы, заметил, что Тихановская выступает за диалог со всеми, кто готов сотрудничать в это время с Беларусью, пишет belnovosti.by

Новое правительство после выборов президента решит, куда Беларусь будет двигаться.

Тихановская, как заметил Вечерко, не занимает никакой геополитической позиции, протест не имеет никакой прозападности.



Много раз представители Тихановской выходили на российских представителей, были неформальные контакты.

Однако Путин спрятался от белорусской повестки, он боится принимать какие-либо решения из-за отсутствия четкого плана по Беларуси.

Вечерко не исключил, что белорусская революция «застала Путина врасплох».

В Кремле нет никакого понимания, никакой стратегии, никакого плана о том, как действовать. 

Вечерко заметил, что они боятся сейчас встречаться с Тихановской, чтобы не навредить тому, что есть.
 
 
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В свое время экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обращалась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой не поддерживать Лукашенко.
 
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